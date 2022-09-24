“老师，告诉您一个好消息，我参加北京市优秀创业团队评选获得了二等奖，感谢学校和您对我的帮助与指导！”“祝贺你，这是对你过硬专业技术的充分认可！”这是北京信息职业技术学院残疾创业大学生于东民与该校大学生创业园老师的对话。近几年来，该校大学生创新创业氛围越来越浓厚，这得益于该校大学生创业园的建设。

北京信息职业技术学院院长卢小平认为，职业教育人才培养质量要跟得上时代需要，要经得起市场检验，学校就要坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力。

据悉，该校在国家“双高计划”建设中，充分发挥行业办学优势，与北京电子控股有限责任公司下属企业开展深度校企合作，以工程师学院为依托，积极探索多元共治的校企合作育人新模式，构建校企合作全流域人才共育机制。校企共建工程师（产业）学院、协同创新中心，搭建人才培养，团队建设、技术服务、技能培训等功能为一体的新型创新育人服务平台。

市级大学生创业园就是新型创新育人服务平台的重要载体，自创业园成立以来，已指导、孵化师生创业项目16项，创新项目57项，在各类创新创业大赛上取得了丰硕成果。

于东民的创业项目在开始时遇到了启动资金少、财务管理难、业务平台小等问题。项目入孵大学生创业园之后，创业导师精心指导，制定孵化方案，对接需求资源，该创业项目先后获得中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛（北京赛区）二等奖、首都“挑战杯”大学生创业计划大赛二等奖、北京市大学生优秀创业团队二等奖等多项奖项。2021年12月，该创业项目已登陆北京股权交易中心大学生创业板；2022年8月，入围第五届“中国创翼”创业创新大赛劳务品牌全国选拔赛。

2018年，在北京市教委的支持下，北京信息职业技术学院与神州泰岳集团成立“神州泰岳信息安全工程师学院”。工程师学院主要围绕人才培养、资源共享、技术创新、社会服务等四个方面进行建设。2019年7月，该校联合60多所院校、40多家信息安全行业企业成立了全国信息安全职教集团，汇聚区域和行业人才供需、专业建设、项目研发、技术服务等各类供求信息，实现行业、企业、学校优势互补。

为建立校企合作长效机制，北京信息职业技术学院大胆探索制度创新，以产权理论为指导，提出“以资产为纽带”校企共建模式，与企业共建产教基地，或引企入校建立“校中厂”实习实训基地，或在企业建立“厂中校”产教合作基地，或共同组建“协同创新中心”科技研发平台，或共同组建“企业大学”等教育培训机构，形成“你中有我、我中有你、深度融合、协同发展”的长效机制。（记者 董城）

(责编：孙竞、李依环)