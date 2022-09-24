本报记者 金 晨

台湾大学校园一瞥。

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近年来，少子化浪潮席卷台湾全岛，生源减少令高校招生未满的问题日益凸显。据台湾《联合报》报道，台湾教育主管部门近日公布的数据显示，2022学年岛内参与招录学生数较往年大减1.1万人，但学校未及时因应调整招生名额分配，最终导致缺额超过1.4万个，录取率则高达98.94%，双双创下历史新高。

在如此高录取率下，岛内高校招生缺额仍创新高，恰恰反映出少子化浪潮对高校招录工作造成的冲击。相较往年招生缺额多出现在竞争力较弱的私立学校中，今年有更多公立学校也开始招不满学生。数据显示，在51所出现招生缺额的高校中，有22所是公立院校，其中台湾清华大学等岛内名校也未能幸免。对此，有岛内教育界人士分析称，一方面是因为部分高校自身出现办学问题，从而对考生的吸引力下降；另一方面，少子化愈发严重，尤其是今年参与招考的学生人数较往年陡降，导致学位与学生间呈现出“粥多僧少”的局面。

针对少子化浪潮下生源不断减少的情况，岛内不少高校都认为“瘦身发展”迫在眉睫。今年4月，“私校退场条例”正式实施，7所私立大专院校被列为专案辅导学校，无奈步入转型之路。在台湾中国文化大学负责人看来，学校规模降载、稳定“瘦身”是必然对策，同时也需要不断提升教学品质，优化学习环境。台湾静宜大学负责人也表示，教育主管部门决定公立学校不减招是错误决定，为了高教整体发展，公校也有必要制定“瘦身计划”。

作为岛内名校之一，台湾大学通过改变招生模式以应对少子化冲击。台大相关负责人介绍，相较于岛内普通高校，台大目前将招生主力放在个人申请招生通道，相关招生数占总招生名额的50%，未来占比还将进一步调升；针对优秀学生的“繁星推荐”甄选入学名额占总招生数的10.5%，预计未来2年内将调升至15%；而参与统一招生的名额和比例将进一步下调。

不过有岛内升学辅导专家指出，改变招生方式并不能从根本上缓解少子化对高校办学造成的冲击。据岛内招考主管部门统计，今年参与个人申请和提前招生的学生成绩整体水平下滑严重，不少学生未获参加申请入学和“繁星推荐”等甄选机制的资格，因此导致许多甄选入学名额回流至统一招录入学通道，依旧造成大量招生缺额。

“到2029年前，如果大学招生不做改变，缺额只会愈来愈多。”台湾私校工会理事长尤荣辉认为，少子化趋势下，今年只是“雪崩”的开始，没有缺额的学校也要及早应对。岛内高校无论公私立都应重新盘整招生名额，尤其公校要有忧患意识，积极办学，否则在少子化浪潮下将面临更严峻的招生困境。私校则要想办法增加教育投资，从办学面吸引学生，而非把钱都投在招生广告上。

台湾成功大学校长苏慧贞表示，从学生招录到整体发展，未来几年台湾高校会面临更多挑战，建议大专院校挖掘办学资源，优化专业设置，以实现可持续发展。

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