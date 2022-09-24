据新华社上海电 （记者潘清）作为两岸电竞领域交流盛事之一，“汇海上·2022——两岸电竞文化节”近日在线启动，向两岸电竞选手和爱好者发出邀约。

“汇海上——两岸电竞文化节”迄今已连续举办四届，成为两岸青年交流的品牌项目。2021年面对疫情特殊环境，两岸青年线上线下踊跃联动，整个赛季128队1024人参加了共计127场比赛，其中半数选手来自台湾地区。文化节文创交流板块新陶艺定向征集秀中，两岸百余名学生联合创作的陶艺组件《一舟》被上海抱朴美术馆收藏。

今年的文化节延续虚拟与现实并举的交流模式。启动仪式由两岸青年共同策划和组织实施，采用“元宇宙会场”和“现场会客厅”相结合方式，20位台青主播在20个城市进行直转播，其中包括6个台湾城市，逾15万两岸电竞爱好者在线观看并参与互动。

今年的文化节在“电竞交流”“人文交流”“文创交流”三大板块基础上，融合了元宇宙、在线经济、青春文创等创新元素。“电竞交流”板块将启动两岸海选，最终8支战队进入上海决赛圈；“人文交流”板块包括举办台青电竞社团战力提升训练和电竞场景体验交流营；“文创交流”板块的“双城SHOW”创意设计定向征集秀，将以陶艺作品和文创T恤为载体，展示两岸青年天马行空的创意设计。

文化节还融入在线经济职业体验。主办方表示，希望借此帮助有志在数字产业领域就业创业的台青快速融入大陆生活，让两岸青年共享大陆经济发展成果。

本届电竞文化节由上海市人民政府台湾事务办公室、上海市文化和旅游局、上海市普陀区人民政府指导，普陀区人民政府台湾事务办公室、上海市海峡两岸交流促进会、普陀区文化和旅游局主办。

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