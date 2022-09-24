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“永葆”中“葆”的含义（杜老师语文信箱）

2022年09月24日05:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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杜老师：

　　某媒体刊文说：“在科学研究中，要永葆好奇之心，不断进行探索，才能获得一个又一个新发现。”请问“永葆”中“葆”的含义是怎样的？谢谢。

　　广西读者  覃先生

 

覃先生：

　　“葆”字最初的意思是“草茂盛的样子”。现在主要用来表示“保持”的意思。在“永葆青春”这一说法中，一般用“葆”不用“保”。

　　“永葆”的说法现在比较常见，意思是“永远保持”。“永葆”后面的宾语多表示精神、品质、理念、心态、活力等有持续性的抽象事物。例如：

　　（1）在改革开放中，我们要永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风。

　　（2）老李决心永葆清正廉洁的本色。

　　（3）他们决心献身祖国航空事业，永葆初心，不断取得新的研发成果。

　　（4）他认为，做一名儿童文学作家，就要永葆童心。

　　（5）他们常年奋战在防止河水污染的工作岗位，决心让这条河总是碧波荡漾，清澈见底，永葆生机活力。

　　也不时见到“葆有”的说法。“葆有”表示“具有并保持”的意思。其宾语跟“永葆”的宾语大体相同，一般是精神、意志、意识等抽象事物。例如：

　　（1）在科学研究中，要始终葆有实事求是的科学精神。

　　（2）面向未来，我们要葆有“千磨万击还坚劲”的顽强意志。

　　（3）我们应当理性看待市场演化进程，葆有“过程意识”。

　　（4）参加良好的社会活动，有助于老年人葆有积极的健康心态。

　　（5）他虽然年岁大了，但始终坚持写作，葆有旺盛的活力和创造力，新作不断。

　　《语言文字报》原主编杜永道

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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