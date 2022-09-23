人民网北京9月23日电 日前，成都工业学院2022级新生开学典礼线上举行，该校校长叶仲斌以《梦想从学习开始，事业靠本领成就》为题，向5000余名新生讲授“开学第一课”，勉励同学们努力做“追梦人”、做“实干家”、做“创享者”、做“新青年”。

叶仲斌从学校的历史源流讲起，从校史校情出发，讲述了一代代成工人前赴后继、耕耘不辍、克难奋进的办学历程，剖析了学校建设发展的各个阶段所蕴涵的红色精神，引导学生秉承“手脑并用、学做合一”的校训，赓续红色血脉，汲取奋斗力量。

叶仲斌表示，作为新时代的成工人，一定要筑牢听党话、跟党走的政治底色。一是要以家国情怀作为核心和灵魂，坚定报国的理想信念，理解人生的社会价值；二是要自觉把个人理想融入到时代伟业中，主动将个人成长契合到国家战略中，找到发挥作用的天地，成长进步的舞台；三是要在大学通过老师的教育引导、父母的鞭策激励和自身的学习感悟，将毕业找工作的个人诉求转化为“四为服务”的人生追求。

“大学之大，学业为先。在学校获得真才实学，是毕业后从容面对技术变革、自信应对人生挑战的基础，是担当‘上为父母分忧解难、下为子女遮风挡雨’责任的前提。”叶仲斌谈到，希望同学们在大学期间拒绝“躺平”，以优秀毕业生为榜样，在多维学习中构建知识体系；博学活用，在亲身实践中增长阅历见识；主动汲取，在思维碰撞中学会独立思考。

对于新生即将开启的大学生活，叶仲斌表示，独立、坚强、自律是大学生涯中最重要的目标之一。因此，同学们要学会自律，做诚信之人，明白底线严守规矩；要学会沟通，做真诚之人，善待同学广交朋友；要学会思考，做理性之人，正确定位合理规划。

“希望广大同学们在最美的年华里，在最好的舞台上，用青春激扬理想、用理想点燃奋斗、用奋斗照亮人生，不负青春，不负梦想，不负这个伟大的时代！”叶仲斌说。（李依环、实习生郑晓娟）

(责编：郝孟佳、孙竞)