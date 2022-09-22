在第七届中国-亚欧博览会·2022新疆图书展上，全国百余家出版单位的近两万种参展图书吸引着国内外来宾的目光。其中，新疆青少年出版社有限公司（原新疆青少年出版社）的优秀少儿参展图书格外引人注目。

青少年读物出版单位肩负着以书为媒、向世界青少年讲好中国故事、传播中华文化的重要使命。近年来，新疆青少年出版社有限公司积极探索，坚持内容为王，深度挖掘中华优秀传统文化故事，讲述新疆题材故事，打造出一批内容精彩、形式生动的原创童书出版物，深受青少年儿童和成年读者的欢迎，推动新疆本土青少出版“走出去”。

原创童书令观众惊艳

新疆青少年出版社成立于1956年，作为中国唯一的多语言少儿出版社，该社以汉文、维吾尔文、哈萨克文出版图书为主，是一家集编、印、发为一体的综合性出版社。在本届亚博会图书展上，新疆青少年出版社有限公司共带来700多种2000余册参展图书，其中既有原创的中国传统文化题材、新疆题材的图书，也有引进版权的优秀图书，其中90%以上都是少儿读物。

在博览会7号馆新疆青少年出版社有限公司的展位前，一系列弘扬中华传统文化、讲述中国故事的原创童书让参观者爱不释手——体现中国传统文化魅力的匠心之作“国粹戏剧图画书”系列、集厚重历史和传奇演绎为一体的“中华匠人精神传奇故事”图画书系列、“小神兽·中国原创幻想故事”图画书系列……这些童书构思新奇、印刷精美、色彩鲜艳，带来强烈视觉冲击的同时，又蕴含着浓厚的中国传统文化韵味，让中外与会者不由驻足翻看。

努力讲好新疆故事，让全国、全世界读者了解大美新疆，也是新疆青少年出版社有限公司一直努力的方向。展会上，一系列原创“新疆主题”童书让人大饱眼福——《丝路寻蝶》展示了一个多彩、丰裕、绚丽的新疆；《坐着高铁去新疆》集科普、艺术、趣味为一体，从孩子的视角观察中国的发展，了解中国的高铁技术；图画书《图瓦人的木房子》《小毛驴皮埃尔去喀什》等则引导少年儿童亲近自然、亲近万物、亲近新疆这片热土……一位妈妈翻看着这些图书，激动地说：“作为一个新疆人，我早就想找一些这样的书给我的孩子看，让他了解自己成长的地方，这下终于被我找到了！”

高品质助力“走出去”

新疆青少年出版社有限公司董事长兼总经理徐江对记者说：“2019年至2022年上半年，我们针对自身的优势特点，以全球市场为背景来重新定位，加强与国际出版同仁和版权代理商的合作，推动原创精品走向海外，先后有60多种图书版权输出到多个国家。”其中，与巴基斯坦巴中环球出版社达成29种图书的版权输出协议，与德国FCDB中德教育合作促进公司达成9种图书的输出协议，与德国丁香出版社达成两种图书的输出协议，与土耳其两家出版社达成7本（种）书的输出协议。这些图书都已实现在相关国家的落地出版，并深受当地读者喜爱。

新疆青少年出版社有限公司“走出去”的前提条件和有力支撑，正是源于其自身高质量、高品质的出版物。例如《丝路寻蝶》是该社2018年出版的一本将科普与艺术巧妙融合的新疆题材原创绘本，该书首次将国外绘本创作者请进来，在新疆实地采风、创作，并同步在国内外出版。艺术家笔下热烈奔放的色彩、灵动的线条，让中外读者赞叹不已。该书陆续获“2019·年度影响力绘本”奖、2019年中国最美旅游图书设计奖、2020年第六届中国科普作家协会优秀科普作品奖（图书类）金奖等。

此外，“小神兽·中国原创幻想故事”系列图画书入选博洛尼亚国际童书展、德黑兰国际书展中国原创插画展等，该系列图书将哲学、美学、心理学融入奇幻故事，无论插画还是内容都是精品童书中的典范。“故事中国”图画书系列将风韵独特的中国传统美术与经久流传的中国民间故事相融合，展现了中华传统文化的迷人魅力，荣获文旅部“最佳动漫出版物奖”、中国版协“中华优秀出版物奖”等多项大奖。绘本《我有友情要出租》则是一本跨越国界、被国际同仁认可的高品质图书，自2013年出版以来销量已突破200万册，是中国绘本史上首本破百万的原创绘本，被翻译到阿联酋、埃及、泰国、越南等国，向全世界儿童传达着真善美的情感和友情的可贵。

借丝路东风 深挖新疆故事

新疆青少年出版社有限公司还不断探索并发现文化“走出去”之路上的更多可能性，借地缘优势，将“一带一路”沿线国家作为“走出去”的重点，深挖“一带一路”客户资源，陆续实现了对巴基斯坦、泰国、越南、阿联酋、埃及、土耳其等沿线国家的首次出版输出。据悉，在本届博览会上，新疆青少年出版社有限公司将与巴基斯坦等国出版机构继续签订多本图书的版权输出协议。

童书版权输出作为新疆本土青少读物出版“走出去”的积极践行，宣传展示中国形象，讲好用好中国故事，帮助世界了解真实、立体、全面的当代中国。近年来，受新冠肺炎疫情等外部环境的影响，版权输出面临许多不确定因素。但新疆青少年出版社有限公司仍积极参加各大国际书展和国际版权在线交易平台，连续三年参加博洛尼亚童书展线上书展、阿布扎比书展和法兰克福书展等，通过上传新书信息和书目，向更多海外出版商展示最新图书产品，向世界传播中国声音。

“我们一向致力于深挖新疆民间故事、历史、文化和文学来出版优秀图书。”徐江说：“一直以来都在利用新疆的文化多样性、开放和人才，在国内外拓展出一方新的市场，迎接挑战和机遇。”“这里是新疆”系列是今年新出版的系列绘本，该系列中的《“地下长城”坎儿井》通过色彩丰富的画面和通俗易懂的故事，介绍了新疆特有的水利工程坎儿井，出版没多久就已入选很多重要书目并获得奖项，还与巴基斯坦一家出版社达成版权协议。该系列的另一本《我还想去博物馆》讲述了一个发生在新疆博物馆里的神奇故事——小主人公骑马漫步古代高昌城，在热闹的集市购物，与壁画飞天共舞，欣赏“五星出东方”织锦的绚烂，见识古人的衣食住行，唐朝时期新疆地区的民俗、乐舞、饮食、服装、风物等跃然纸上。这些新疆题材童书，都以少年儿童容易阅读的绘本形式，从不同角度展示着立体、真实、美丽、可爱的新疆。

（记者 刘欣伟 李慧）

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