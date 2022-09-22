叶晓光文/图

昭和纪念公园园内景色。

如果云层是天空的一封信，火红的枫叶与金黄的银杏叶就是藏在信笺中翩翩起舞的文字，点缀天空。秋天已至，你想欣赏怎样的风景？

去年，我有幸成为了日本华文作家协会的一员，并在11月与前辈和文友们参加了协会在国营昭和纪念公园举办的赏秋采风活动，这也是我在新冠肺炎疫情后首次参与的线下文学活动。

昭和纪念公园位于东京近郊的立川市与昭岛市之间，于1983年向公众开放，四季皆有美景，尤以秋季为最。参加这次采风之前，我也曾在这里感受过银杏与枫叶遍染的秋夜，当满怀憧憬再次回来的时候，更期待收获一种来自于景致、又更高于景致的人文经验。

那天上午10时30分，我们抵达公园一个叫“曙”的入口。本次活动的组织者、资深编辑弓也直老师已早早在此等候。大家从各地赶来齐聚在此，作词家庄笛老师更是从名古屋远道而来。悉数抵达后，大家一同在公园入口处合影留念，伴随秋日私语开始了这次文学采风。

公园游客络绎不绝，野餐、运动、摄影、散步的游客随处可见。顺着长廊直走，枝叶被整齐打理过的银杏映衬在人工水池的水面，喷泉也“潇洒吐露”着对游人的欢迎。

我和几位同是“90后”的文学前辈一起向公园深处行进。在与青春文学作家春马老师的交流中得知，他在东京从事IT行业，我惊奇于他是如何平衡事业与爱好的；与正读博士的书法家张月老师交流中得知，我俩那时是活动中仅有的两名在读大学院生，便交流了一通未来对职业的规划。行走近30分钟，抵达公园深处的广场，我们坐在涂成彩虹色的板凳旁，等候与其他前辈集合。

在广场中央一棵直插云霄的榉树下，我们开始了一次难忘的野餐。文学博士王海蓝会长首先致辞，热烈欢迎大家到来。或良久未见，或仅相聚线上，或只闻其作未知其人而初次相识……大家一一做了自我介绍，随笔作家万景路老师随后以幽默的话语将愉悦气氛点燃至高潮；翻译家金晓明老师悠然倚靠大树，轻松闲适的气氛，洒脱得像从他本人正着手翻译的《万叶集》中走出来的诗篇。

接下来是自由活动，我陪同高大健硕的出版社社长向安全老师一路赏景一路聊天，还偶遇了之前我去东京高尾山进行拉练时结识的登山友人，惊叹“人生何处不相逢”。

回到集合点，大部队计划继续向着公园里的日式庭园进发。我曾参加过公园的夜间点灯活动，沉醉于那里“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠”般的夜色，因此也自然好奇这里白天有怎样的风景。

进入庭园内，一种传统的日式庭园映入眼帘。湖面波澜不惊，宁静地映衬着植物和建筑的倒影，偶尔还有身穿和服的妇人倩影。我在这里与诗人金蔚老师交流日韩语的学习心得，向随笔作家也是收藏家的蔡之岳老师讨教保持身材的秘诀。一路踩着石桥穿梭在湖中时，也感受到了这个庭园昼夜不同的风光。

想起自己上次参加大型采风活动还是在2012年，那时我才高一，代表母校福建泉州七中与市作协同游古城。一晃已是10年过去，这场文学马拉松仿佛才刚刚开始。

回家后，我开始构思该如何提笔，好好记下这次文学采风的感悟。当我还在为拟题而感到一头雾水时，诗人季风老师早已将采风新作分享给大家，散文作者霞光老师也整理好图文，发表在了她的“美篇”中。前辈们的热忱和干劲让我自愧不如。

衷心希望能够和前辈们一样，用文学的桥梁为中日友好交流尽力，也衷心希望这一刻与诸位前辈共同感受过的银杏与枫叶缱绻旖旎的深情，能够任时光流转，始终珍藏在这片天空下，让文心永远不老。

（作者系日本埼玉大学文化人类学硕士，目前任职于北京外国语大学）

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