黄 超

作者在悉尼大学校园内。

不知不觉，来澳大利亚已经两个多月了。

回想起两个月前，父母送我到哈尔滨太平机场时，一家人内心喜忧参半，在机场安检处久久不愿分别。对比我此刻心情的平静，出国前的紧张与惆怅仿佛已经过去很久了。

刚来时，我忙着入学报到、参加实验室培训，日子过得十分紧凑。这也正合我的心意，在家等待公派奖学金的半年已经休息了足够多的时间，我早已准备好大干一场了。

6月29日一早，一夜未眠的我和我的忐忑一同降落在悉尼金斯福机场，与转机时结识的一对夫妇一起忙乱地领取行李、过海关，直到顺利出机场后才松了口气。那天，我在房间放下行李，就来到悉尼大学的Madsen大楼——这里即将成为我博士3年的大本营。

课题组的师兄们都很热心，他们带我逛了校园和实验室，一想到未来我有可能在这里做出漂亮的实验成果，就觉得激动。一路走来经历的所有情绪：出国前的忐忑、申请过程的苦痛……这些好像都值得了，我真的很感谢国家给我这个学习的机会。

入学的过程却有了“波折”。我早早便递交了录取通知书和奖学金证明，可入学确认书迟迟不下，我十分担心是不是哪一步出了差错。在悉尼冬日阴雨连绵的天气里，清冷孤寂的出租屋不断涌来一阵阵寒意，我的心情糟糕到了极点。那份深埋心里、身处异国他乡的不安定与担忧，在环境的渲染下终于爆发了。在仿佛将要失去一切的瞬间，我想到了一切可能坏结果。其中酸楚，只有自己才能知道。

在我多番邮件“轰炸”后，闲适惯了的澳大利亚人终于以“惊人”速度，在1天内就把我入学的全部手续都办完了。我兴奋地开始预约实验室培训，参加线上的各种安全考试，等待着线下操作培训。可澳洲人“从容”的工作习惯又给我上了一课——简单的制样试验竟然安排到了月末，其余安排更要在那之后。我十分无语，但初来乍到也只好入乡随俗了。老师和师兄们似乎早已习以为常，劝慰我说刚好趁这段时间多出去走走，去看看悉尼的风景。

此时的悉尼已经结束了它初冬时的阴雨连绵，太阳开始显露出威力。即使是下午，阳光也明亮得像正午那般，毫无保留地铺洒下来，映在哥特风格的建筑上，也点亮公园绿油油的草坪和五颜六色的花朵。我决定先去找寻这座城市里的中国印记，去唐人街看看。

唐人街旁的办公楼并不很高，但各有特色，很难想象它们是如何整齐地排列在一起的。城中心的有轨电车与公交车络绎不绝，车上却没有那么多乘客。只是提醒行人过马路的信号灯嘟嘟响个不停，每次一听到这嘟嘟声，即使我正坐在附近的长椅上，心里也感到一阵焦急，仿佛也正赶时间那般。

我绕着唐人街转了好几圈，在每一家店铺门口细细打量，这里街道上的人明显多了起来，华人面孔也更多了。看见这些陌生却可亲的面容，我的心里也涌起丝丝暖意，好像我不是自己一个人，有很多个身处异国的“我”也在这座城里奋斗着。

更让我这个“吃货”高兴的是，这里有很多国内的美食。火锅、港式茶点、烧鸭饭……还有人气高涨的麻辣烫，店里来捧场的外国友人也有不少。中餐馆的味道很正宗，价格又公道，当时我就决定以后周六多来打打牙祭，犒劳一下我的中国胃。

7月中，有国内朋友来悉尼等着8月转机回国，有了伴我自然更爱出门了。每个周末我们都相约一起去打卡悉尼的景点，天文馆、歌剧院、美术馆……这些地方都留下了我们的身影，我也在其中感受到了悉尼别样的风情。

如今，简单的生活节奏、健康的工作时间，都在帮助我高效、快乐地完成任务。每晚回到小屋，收拾好房间后，便在音乐的陪伴下阅读，享受属于自己的一份宁静。周六，走出家门，坐上公车去探索城市角落，走累了便在长凳坐下，享受一瓶可乐，或静靠在椅背上看人往人来、望云卷云舒，或用笔写下此刻的感受：我爱人间的烟火气，流淌在岁月里的风与月。

（作者为悉尼大学在读博士）

(责编：何淼、孙竞)