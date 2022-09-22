本报记者 刘 峣 孙亚慧

在北京科学中心展出的神舟十三号载人飞船返回舱。

本报记者 刘 峣摄

小观众在中国科技馆阅读科普宣传册。

本报记者 孙亚慧摄

看神舟十三号载人飞船返回舱、模拟操作空间站机械臂辅助航天员出舱、戴上VR眼镜与大熊猫亲密互动……近日，以“喜迎二十大，科普向未来”为主题的2022年全国科普日活动在全国各地上演，一系列精彩纷呈的科普活动，把高精尖的科技成果带到公众身边。

从上天入海的大国重器到近在咫尺的衣食住行，科技的力量深刻影响着每一个人的生活。全国科普日活动有哪些看点？记者探访了在中国科技馆和北京科学中心举行的全国科普日北京主场活动。

中国科技馆：

戴上“眼镜”看大熊猫

戴上VR眼镜，眼前的熊猫母子正在森林里惬意玩耍，憨态可掬——通过虚拟现实技术实景“游览”大熊猫国家公园的新奇体验，成为全国科普日北京主场活动中国科技馆区人气最旺的项目之一。

2021年10月，中国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园。今年，国家公园展区在中国科技馆首次亮相。从热带雨林到温带针阔混交林，从武夷山到青藏高原，从东北虎豹到大熊猫、藏羚羊，字字行行记录着人与自然和谐共生的动人故事，让许多观众在展板前流连。

“滴……滴……滴……”由北京市东直门中学学生在高能物理所科学家和本校教师指导下研制的“宇宙射线描迹仪”发出规律的声响，展示着宇宙线的轨迹，时刻捕捉着来自宇宙的信号。近年来，一些小型宇宙线观测站走入校园、走到更多热爱探索浩渺苍穹的学生身旁。2020年9月，校园宇宙线观测联盟正式成立，这一由中国科学院高能物理研究所联合相关单位共同成立的组织，希望能通过面向学生做好科普，激发学生对基础研究产生兴趣。

追逐宇宙之梦，探索星辰大海，鼓励孩子将奇思妙想化为科学梦想，正成为越来越多科普工作者的共识与目标。中科院高能物理研究所研究员、校园宇宙线观测联盟理事长张闯表示，展示大科学装置技术原理的模型走进校园，可以为更多学生提供参与前沿科学实验的机会，也可以提高科学认知水平与科学素养。

在中国空间站展区前，来自清华大学机械工程系的四年级学生吴奇正在操作模拟空间站核心舱上的机械臂。他与小组另外3名成员花了7个多月的时间，才最终完成这一模型。吴奇介绍，这台机械臂可以借助轨道上多个定位点实现连续供电，机械臂两端均可自由活动，能够提高动作角度和作业范围，模拟辅助航天员出舱。机械臂向不同方向移动、调整作业位置的场景，让现场许多孩子看得入了迷。

位于四川省南充市南部县的八尔湖，正在进行一场数字乡村的深刻转型。中国联通借助新一代信息技术，在这里打造出“云网一体”“一个中台、五大乡村”“一屏两端”的数字乡村信息化体系，将数字孪生技术运用于乡村振兴。展区前闪烁的屏幕上，一艘5G无人船正在湖面破浪驰骋。跟着游船视角，八尔湖智慧金农、智慧安防、物联感应等数字乡村平台功能徐徐展开。远方是群山含黛，近处是粼粼波光，科技让乡村更靓，让山水间的生活更美好。

北京科学中心：

神舟十三号返回舱亮相

9月17日一早，北京小学生章启月就带着父母来到北京科学中心，直奔在此展出的神舟十三号载人飞船返回舱。

“神舟十三号航天员返回地球时，我在手机上看了直播，原来航天员就是从这里走出来的！”章启月围着返回舱转了几圈，看得格外仔细。

9月15日至21日，全国科普日北京主场活动在北京科学中心举行。在“光年深处”深空探索主题展中，首次向公众展出的神舟十三号载人飞船返回舱吸引了很多小朋友和大朋友。近距离观看返回舱的整体构造和外层痕迹，让前来观展的市民更直观地领略到中国载人航天发展和空间站建设进程。

除了返回舱外，展览以“跟中国航天的脚步一起去探寻星辰大海”为主线，集中呈现了中国载人航天、深空探测等领域的高新技术以及最新成果。返回舱降落伞、长征三号甲运载火箭残骸等一批珍贵的航天器实物在展览中亮相。

与此同时，北京科学中心还搭建了模拟空间站的科普大篷车，以T字形的空间呈现了实验舱、核心舱和“天空课堂”三大空间，设置了生命生态实验柜、变重力科学实验柜、太空健身房、睡眠舱、太空厨房等场景。参观者行走其中，仿佛变身航天员，在空间站内工作和生活。

据了解，全国科普日北京主场活动还设置了“众心向党 自立自强——党领导下的科学家”主题展、京津冀青少年创新作品展示交流、首都科学讲堂等160项重点活动。科普日活动期间，参观者可以戴上VR眼镜，体验国之重器“深海一号”从油气勘探开发到施工建造的全过程，也可以观看新中国180余位科学家科学救国、科技报国的历史照片和实物……

科普日活动期间，北京科学中心与百度希壤联合打造了“元宇宙讲堂”，邀请中国月球探测工程首席科学家、中国科学院院士欧阳自远现场讲座，通过珍贵的照片和视频，向公众揭开月球神秘的面纱。在讲座中，欧阳自远从月球的起源讲起，深入浅出地介绍了探月的重要性，并对中国探月工程进行了细致讲解。值得一提的是，此次“元宇宙讲堂”以线上线下相结合的方式展开。每一位线上的听众都有一个数字虚拟人的身份，可以在元宇宙场景中自由走动，还能学习探月相关知识。

(责编：何淼、孙竞)