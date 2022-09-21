广州城市理工学院校长吴波在2022年开学典礼上讲话。校方供图

人民网北京9月21日电 “欢迎6000多名新同学汇聚广州城理，成为新城理人。”19日，广州城市理工学院2022年开学典礼，该校校长吴波以《全力以赴，成就未来》为题为2022级本科新生开讲“思政第一课”。

吴波结合学校办学实际，以优秀典型案例向同学们阐述了学校的人才培养理念。他指出，学校紧扣行业和经济发展新趋势，培养社会所需的具有跨专业知识的复合型人才。学校厚植敢闯会创土壤，促进学生实践能力和创新、创业能力的全面提升。此外，近年来，学校不断推进高水平师资队伍建设，教师的教学能力和学术水平持续提升。

吴波向2022级新生提出两点希望，一要弘扬爱国主义精神，做有责任感和担当精神的人；二要直面挑战和挫折，做敢于竞争勇于胜利的人。他希望同学们在看清生活的真相后依然热爱生活，在勇敢地尝试和追求中不断激发自己的潜能，目标坚定，步伐从容，迎难而上，全力以赴，收获美好未来。

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