人民网北京9月21日电 “同学们与新时代同向同行，人生黄金期与实现第二个百年目标的历程高度重合，是名副其实的‘强国一代’。”日前，华北电力大学北京校部举行的2022级新生开学典礼上，该校校长杨勇平做了题为“勇做奋力奔跑不负时代的强国青年”的讲话，向全体新生送上深情寄语。

杨勇平表示，2022级学生是特殊的一届新生，经受住了疫情和升学的双重“大考”，在克服困难、战胜险阻中更加敬畏自然、感恩生命、珍惜拥有，更加睿智成熟、自立自强、积极向上。学校将用知识和智慧照亮大家的前程，老师将用辛勤和汗水为大家插上腾飞的翅膀，希望大家能以更强的自信、更多的从容，放飞激情梦想，刻写坚实足迹，继往开来书写更加精彩的青春华章。

杨勇平希望同学们乘时代之东风，汇理想之星河，坚定不移听党话、跟党走，在青春逐梦中立强志、厚强学、炼强身、塑强能，向着理想的彼岸加速前行，时刻准备着为国家富强、民族复兴、人民幸福做出“强国一代”应有的贡献。

华北电力大学校长杨勇平在2022级新生开学典礼上发表讲话。校方供图

以下为杨勇平校长题为《勇做奋力奔跑不负时代的强国青年》的讲话节选——

亲爱的2022级新同学、尊敬的各位老师：

大家上午好！

今天，我们在这里隆重举行2022级新生开学典礼，共同见证6384名本科生、5909名研究生及199名留学生圆梦华电、启航新程。首先，我代表周坚书记和全校师生员工，向全体新同学的到来表示热烈欢迎！向哺育培养你们的亲友师长和关心支持你们的社会各界致以诚挚的感谢！

同学们，你们是非常特殊的一届新生，多点频发的新冠疫情几乎伴随了大家苦读备考的整个关键期，你们经受住了疫情和升学的双重“大考”，以满意答卷彰显了你们的优秀和自信。这份特别的磨砺，也让大家在克服困难、战胜险阻中更加敬畏自然、感恩生命、珍惜拥有，更加睿智从容、自立自强、积极向上，我为你们由衷高兴和自豪！感谢同学们把人生最美好的青春年华交付华电，学校定不负重托，用知识和智慧照亮你们的前程，为你们的未来插上腾飞的翅膀。

时代各不相同，青春一脉相承。青年的命运，从来都同时代紧密相连。近代以来的100多年，一代又一代中国青年以崇高理想和坚定信念，投身民族独立、人民解放的伟大斗争和国家富强、人民幸福的宏伟事业，谱写了一曲曲激昂奋进的青春之歌，尽显了青春的壮美和青年的力量。当前，世界百年未有之大变局加速演进，我国正向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标加速迈进，中华民族伟大复兴已进入不可逆转的历史进程。

同学们与新时代共同前进，人生黄金期与实现第二个百年目标的历程高度重合，强国重任和复兴伟业责无旁贷落在了你们这一代青年肩头，你们是名副其实的“强国一代”，使命光荣、责任重大。“强国一代”就要尽展强的风采、实现强的作为，所以今天我就围绕 “强”这个关键字，从“强志、强学、强身、强能”四个方面，向大家提出一些期望和要求，助力你们在青春的赛道上奋力奔跑，勇做堪当大任、不负时代的强国青年。

第一，勇做强国青年，当以强志为先。“志不立，天下无可成之事”，纵观古今中外成大事者，无一不是将深沉的家国情、厚重的强国志与理想抱负紧密关联，把报效祖国、服务人民作为最大追求。新中国“最美奋斗者”、地球物理学家黄大年教授从18岁考入大学那刻起，就将致力于航空地球物理研究确定为自己毕生的事业，毅然放弃国外优越条件，带领团队在深地资源探测和国防安全领域取得一系列卓越成就，用生命和热血践行了“振兴中华，乃我辈之责”的铮铮誓言。

强国必先强志，大学阶段是人生观、价值观的基本定型期，确立与时代主题高度契合、又能充分发挥自身所长的高远志向，是实现青春梦、强国梦的基础和关键。唯有早立志、立强志，才能在抓住时代机遇、承担历史使命中更好把握人生主动，收获学业拓展事业，为人生集聚长久而充沛的原动力，赢得更加美好的未来。

同学们，面对人生新起点，希望你们胸怀国之大者，顺应时代潮流、把握发展大势，锚定正确航向，根植华电成长成才沃土，以更宏阔的视野、更宽广的格局规划自己的发展坐标，自觉把爱国情、强国志、报国行融入日常学习、科研和生活之中，以成大才、担大任的信念和担当，汇聚强大内生动力，始终不改初衷、一往无前、勇攀高峰，努力在落细躬行中放飞梦想、在扎实奋进中书写华章，让青春在报国为民的持续奋斗中绽放出更加绚丽的光彩。

第二，勇做强国青年，当以强学为本。“学习是文明传承之途、人生成长之梯、政党巩固之基、国家兴盛之要。”梦想自学习开始，辉煌由勤学铸就，学习是改变命运的法宝，也是一个民族、一个国家前进的根本力量。当今时代，知识更新不断加快，社会分工日益细化，新技术新模式新业态层出不穷，唯有不断加强学习、练就过硬本领才是唯一正确的通途。强国首在强学，强学别无他途，苦功夫即是真捷径。

大学是科学殿堂和人才高地，学科、师资、平台、图书等资源得天独厚，狠抓学习是跑好大学起步第一棒的应有之义。学校也将进一步加强学风、教风、作风建设，推进人才培养工作高质量发展、内涵式创新，持续创造良好的学习环境和条件，让同学们在不断学习中拔节成长、早日成才。

同学们，学贵在勤、学要求真、学应致用。今天的你们，拥有比以往任何时候都更加优越的成长成才条件，希望大家以与时俱进的精神、革故鼎新的勇气、坚忍不拔的定力，静谧自怡的状态，始终把学习作为第一要务，切实增强学习的使命感紧迫感，珍惜韶华、心无旁骛、拒绝“躺平”，像“海绵吸水”一样打牢扎实的专业基础，仰望深邃的知识天空，积极投身各类实习实践和创新创业活动，把知识转化为思想力、行动力，在求实创新、悟理明事、以知促行、以行求知中增益其所不能，求得真学问、做出真贡献，为青春远航提供不竭动力，以强学苦练赢得更加光明美好的未来。

第三，勇做强国青年，当以强身为基。强国靠的不仅仅是一个个聪慧的大脑，更需要一个个健魄的身体。大家所熟知的抗疫英雄钟南山院士，年轻时打破过全运会400米栏全国纪录。工作后他坚持每周锻炼3次以上，如今虽已86岁高龄，但依然工作在临床一线，为人民健康事业做着贡献。

青年学生作为国家栋梁、民族希望，确保身心健康不只是为“小我”，更是为“大我”，要站位于锤炼强健体魄、共圆复兴梦想的高度，把自觉参加体育锻炼作为一种责任和追求，让在运动场上挥洒汗水成为校园最靓丽的风景。学校也将为师生锻炼提供充分的条件保障和便捷服务，推动“健康华电、全员锻炼”在校园蔚然成风。

同学们，强健的体魄是全校师生学习、工作、生活的终生需要，希望你们进一步强化健康第一理念，使自己至少熟练掌握一项终身受用的体育技能，养成每天锻炼的良好习惯，从少睡懒觉、少玩手机、少点拖延等身边小事做起，保持健康自律的生活方式，不断增强体质、陶冶情操、锤炼意志、健全品格。同时学会在体育锻炼中缓解学习压力、疏导不良情绪、提升抗挫能力，以身之健、体之康和心之强、情之稳融入多姿多彩的大学生活，精准把握日常学习和个人发展节奏，不惧任何摔打挫折和困难考验，勇做人生的强者，以健康体魄、博大心胸在服务强国之路上更加行稳致远。

第四，勇做强国青年，当以强能为要。新的时代，对以创新为核心的综合素质提出了新的更高要求，青年一代正在科技创新中崭露头角，北斗卫星团队核心人员平均年龄36岁，量子科学团队平均年龄35岁，中国天眼FAST研发团队平均年龄只有30岁，越来越多的青年在担负时代重任中，迸发出强大的青春伟力。同学们在精进学业、强健体魄的同时，更要以立德为先，自觉践行社会主义核心价值观，时常用真善美来雕琢自己，全面提升品德修为,以大情怀谋求大创新；要广泛参加各类科技竞赛和校园文化活动，不断提升人文素养和审美情趣，以艺术之美激发创新活力；要培养良好的劳动习惯，积极参加各种形式的社会服务和劳动实践，感应时代脉搏，以知行合一拓展创新路径、提升创新实效，努力成长为德智体美劳全面发展的时代新人。

同学们，时代呼唤创新，国家渴求人才，你们正处于精力充沛、思维活跃，最富活力、最具创造力的人生阶段，理应当仁不让走在创新创造前列。特别是对华电学子而言，“双碳”目标的提出及新型电力系统的构建，能源电力领域大量现实问题和一些“卡脖子”难题亟需去攻克破解，我们各个专业的同学几乎都能从中找到探索的选题和研究的方向，希望大家尤其是研究生同学要立足所学专业，传承老一辈科学家追求真理、严谨治学的优秀品质，以“打破砂锅问到底”的韧劲和“板凳坐得十年冷”的毅力，刻苦求索、攻坚克难，敢为人先，向着科学之巅奋勇前进，努力在引领性原创性创新上有所作为，实现“从0到1”、从无到有的新突破，以强能力、硬本领做出扎实真贡献，让青春热血澎湃在加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强的时代进程中。

生逢盛世何其幸，重任在肩当图强。同学们恰逢在党的二十大即将胜利召开的时刻开启求学新征程，更为你们的人生之旅增添了独有的光荣印记。希望你们乘时代之东风，汇理想之星河，坚定不移听党话、跟党走，在逐梦未来中立强志、厚强学、炼强身、塑强能，向着理想的彼岸奋勇前行，以“强国一代”的崭新风貌在青春的赛道上跑出最好成绩，为国家富强、民族复兴、人民幸福做出更大的贡献！

同学们，当前新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂，全力确保校园安全稳定和师生生命健康是学校的头等大事。借此机会，我要特别感谢你们对学校疫情防控及其他相关工作的理解、支持和配合，希望大家认真做好个人防护，在互帮互爱、乐观自信中共同走过这段特殊的岁月。

最后，衷心祝愿同学们学习顺利，生活愉快，在华电度过充实而美好的求学时光，人人勇做奋力奔跑不负时代的强国青年！

(责编：郝孟佳、孙竞)