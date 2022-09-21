“面向未来·初中教育校园行”（第6站）活动。北京市大兴区教育融媒体中心供图

人民网北京9月21日电 日前，中国教育学会初中教育专业委员会“面向未来·初中教育校园行”活动在国家教育行政学院附属实验学校举办。活动以线上、线下结合的方式进行，聚焦“‘双减’背景下初中学校高质量发展行动——教育现代化视域下学校治理效能提升”主题，多名专家学者进行了深入交流分享。

北京市大兴区副区长周冲在致辞中指出，“双减”工作开展以来，大兴区委区政府深化教育体制改革，推行中小学校党组织领导的校长负责制，扩大学校办学自主权，坚持“内培外引”优化教育资源布局，探索教研机构跨区域合作模式。今年是大兴区的教育质量提升年，本次会议将促进大兴区在“双减”背景下学校高质量发展提质行动走向深入。

国家教育行政学院党委副书记、纪委书记朱保江表示，本次会议关注“双减”背景下的初中教育高质量发展，非常契合时代的重大教育主题，非常有现实意义。“双减”工作，需要高质量教育教学活动来支撑，需要高品质的学校管理。“希望教育同仁不断提升政治站位，深入研讨初中教育发展的现实问题与规律，总结经验与做法，不断提升学校的教育质量。”朱保江说。

中国教育学会初中教育专业委员会理事长、北京市海淀区教师进修学校校长罗滨表示，初专委一直以来积极搭建学术交流和成果推广平台，提升初中校长、教师专业化水平及初中学校办学水平，精心打造了6大品牌学术项目。其中，“初中教育校园行”体现四个特点：一是紧扣政策文件，引领方向；二是聚焦关键问题，深度研讨；三是贴近一线需求，服务学校；四是凝聚各方力量，彼此赋能。

罗滨认为，初中学校要做好校内提质，包括课程提质、教学提质、作业提质、课后服务提质、教研提质、管理提质和家庭教育提质等方面。校长要带领团队优化课程方案，升级服务供给，助力学生全面而有个性的发展。教师要通过研修精准理解课程标准，认真研究如何确定和实现素养导向的学习目标，提炼引领性学习主题，设计挑战性的学习任务，开展持续性的评价，创建开放性的学习环境。

会上，国家教育行政学院附属实验学校校长江培英以“教育现代化视域下学校治理效能提升”为题做了经验分享。江培英介绍，学校更新育人理念，回归“以人为本”的育人初心；重构治理体系，形成“多元·共治”的体系特点；优化激励机制，赋予“激励·赋能”的机制内涵；创生教学实践，达成“学生立场”的教育生态。

中国教育学会初中教育专业委员会学术委员会主任、北京开放大学校长褚宏启会上作了题为“‘双减’背景下学校高质量发展与治理”的主旨报告，深入剖析了学校高质量发展的教育目标、课程内容、教学方式、教育评价、教师队伍建设和教育治理方式等。

“国家教育行政学院附属实验学校自2015年建校以来，依托国家教育行政学院优质的专家资源和展示平台，高标准高起点定位学校发展。”北京市大兴区委教育工委书记周爱彬表示，“十四五”时期，大兴教育将大力推进教育理念、体系制度、内容方法的治理现代化，继续坚持校内校外同时发力落实“双减”，促进区域教育优质均衡发展，努力满足人民群众对教育的新期盼，让教育成为大兴区经济社会发展的新动力，成为百姓幸福生活的新窗口。

活动当天举办的教师论坛环节，聚焦“践行‘双减’：教师作业设计与实施能力提升”主题，大兴区教师进修学校（海淀进校大兴分校）中学教研室主任吕争、初中化学教研员刘春凤等7位教研员、教师，围绕“作业提质：区域教研的引领与思考”“研制评价指标 引领作业设计”“前置性作业的设计与实施”“素养导向的情境化作业设计策略”等话题进行发言，分享了“双减”背景下作业研究、实践的成果与探索经验。

据介绍，本次活动由中国教育学会初中教育专业委员会、中国教育学会教师专业发展研究中心、中共北京市大兴区委教育工作委员会、北京市大兴区教育委员会主办，北京市海淀区教师进修学校支持，北京市大兴区教师进修学校（海淀进校大兴分校）、国家教育行政学院附属实验学校承办。（李依环、袁蓓蕾）

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