金黄九月，飒爽秋风，新的人生即将启程。即将步入大学生活的2022届新生，陆续从五湖四海赶往大学校园。每一张青春洋溢的笑脸，每一个轻松欢快的步履，都在遇见大学的那一刻油然忖量：“在大学，想遇见什么样子的自己？”上下求索之前，不妨听听来自大学校长的“开学第一课”，让这一份份“爱的启迪”伴随你乘风破浪、勇往直前。

人民网北京9月21日电 20日，兰州大学举行2022级榆中校区新生开学典礼暨本科生军训结训仪式。中国科学院院士、兰州大学校长严纯华以《笃学强基以致远》为题寄语全体学生表达殷殷希冀。

严纯华表示，对于本科生来说，学习是大学里的永恒主题，在大学里抓好学习，自主自强自立，夯实基础是首要的；对于研究生同学来讲，开展科研是更精深的学习，要义是“重在研究”。希望你们以更快的速度和更佳的状态，适应新的学习环境和要求，依靠学习成为更好的兰大人，成就崭新的未来。

对于在兰州大学求学，严纯华寄语全体新生：要体悟求学之“道”，以强烈的使命担当抓好学习；要遵循勤学之“法”，以高度的自觉自律努力学习；要掌握利学之“术”，以科学的方式方法高效学习；要善用研学之“器”，以广泛的资源平台辅助学习。

“笃学强基、勤学致远。走过113载风雨历程的兰州大学，倔强而坚韧，如今又迎来了内涵式高质量发展的重大契机。同学们在兰大求学的这段时间，正是学校‘双一流’建设的关键时期。与未来可期的兰州大学一起成长的你们，大有可为。希望你们从入学这一刻起，认真学习和感受兰大文化，传承“自强不息、独树一帜”的校训精神，弘扬‘勤奋、求实、进取’的校风学风，矢志追寻和建设更加美好的明天。”严纯华说。

中国科学院院士、兰州大学校长严纯华在新生开学典礼上发表讲话。校方供图

以下为中国科学院院士、兰州大学校长严纯华题为《笃学强基以致远》的讲话节选——

亲爱的同学们，敬爱的老师们，尊敬的各位嘉宾：

大家上午好！

今天，我们隆重举行2022级新生开学典礼暨军训结训仪式，共同见证榆中校区新同学加入兰大大家庭，开启萃英山下求学求知的人生新阶段。与往年不同的是，今年我们组织本科、硕士、博士新同学一起参加榆中校区开学典礼，并和军训结训仪式融合在一起，更加隆重、更加热烈、更加意义非凡。首先，我代表全校师生员工，向你们表示热烈的欢迎和衷心的祝贺！向一直以来养育、陪伴你们的家人、老师和朋友们，致以最崇高的敬意！向武警甘肃总队机动支队全体承训教官以及带队教师表示诚挚的感谢！

短暂却精彩的军训为大学生活拉开了帷幕，让我们的本科新生磨炼了意志、增强了体魄，展现了昂扬拼搏的精神面貌，收获了可喜的成绩。在本科新生军训过程中，可能研究生同学们也通过耳闻嘹亮的军歌、目睹整齐的队列，回忆起自己的大学时光。你们虽处于不同的求学阶段，但拥有一样的青春、一样的梦想，并都将步入一个更加明确的学校培养和自我学习养成的过程。对于本科生来说，学习是大学里的永恒主题，在大学里抓好学习，自主自强自立，夯实基础是首要的；对于研究生同学来讲，开展科研是更精深的学习，要义是“重在研究”。希望你们以更快的速度和更佳的状态，适应新的学习环境和要求，依靠学习成为更好的兰大人，成就崭新的未来。

我们要体悟求学之“道”，以强烈的使命担当抓好学习。古人讲，“修身齐家治国平天下”，这是每一个时代青年才俊、精英翘楚矢志不渝的价值追求。进入大学，首先要从价值观上思考和解决学习的问题，明白为何而学！革命战争年代，先辈们立下了“为中华之崛起而读书”的宏伟志向。身处新时代，我们党正带领全国各族人民向第二个百年奋斗目标阔步前行，党和国家对青年、对高校寄予更高的期望。在座的同学们能够进入兰州大学，高考整体上文科排在前1%—2%、理科排在前3%—4%；研究生考试、推免中也是佼佼者，大家曾经的优秀不证自明。作为优秀学子中第一方阵的一员，希望你们树立更高远的理想抱负，将个人理想同实现中华民族伟大复兴的中国梦结合起来，爱国奉献、追求卓越，勤学修身、经世济民，在服务中华民族伟大复兴的梦想中自觉担负起更大的使命责任。

我们要遵循勤学之“法”，以高度的自觉自律努力学习。《周易》讲，“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎”。大学是知识的殿堂、成长的课堂，而绝不是松口气歇歇脚、放纵个性、无拘无束的地方。你们将独立地面对和处理各种情况，拥有更多可支配的时间、可选择的空间。大家正处于人生和事业发展的重要关口，机遇与挑战并存，应如何行动呢？2020年、2021年，我们都有个别本科学生因各种原因被退学或者降级；每年还有个别学生不能按时毕业。研究生群体中，一定程度也存在着浮躁、轻飘的问题。大家必须引以为戒、勤勉于事、警惧自省。希望你们培养自律自觉的意识和习惯，形成理性、独立的判断和思考，遵守公序良俗、校纪校规，增强集体观念，言行有礼、处事有度，积极融入、共同维护好良好的学习生活环境。

我们要掌握利学之“术”，以科学的方式方法高效学习。主动适应大学学习方式，博学审问、慎思明辨、笃行致远，方能不断发掘自身潜力，在最美好的青春拥抱无限的可能。大学没有放之四海皆准的学习方法，更没有一蹴而就的成功之道，只有立足学科特点和专业要求，勤于思考、刻苦钻研、主动提问、乐于分享，才能真正掌握属于自己的、适合大学的学习、研究方法，不断提升发现、分析和解决综合复杂问题的能力。希望你们脚踏实地、深耕细作，在奋斗进取的过程中，慢一点、再慢一点，一点一滴、一步一步地执着努力，打牢扎实的基本功。希望你们团结协作、相互激励，在努力促进集体的共同进步中体现个人价值、展现个人担当。

我们要善用研学之“器”，以广泛的资源平台辅助学习。主动获取学习资源的质量和效率直接体现并决定着一个人的视野和创造力，也是保持学业不断进步的关键。大学校园是各种学习资源的高度集成，这里既有知识渊博的老师、思想活跃的同学，也有教学楼、图书馆、实验室、测试中心、野外观测站等供我们潜心学习、创新探索的平台。希望你们增强综合利用校内外资源的能力，最大化地利用好、利用充分这些宝贵资源，特别是善于向老师请教，课上课下能与老师深入交流也是大学最迷人的地方之一。希望你们立志向更高层次、更高阶段学历层次努力，研究更精深、更前沿的学问，学有所长、学以致用，主动投身到服务社会服务国家的伟大事业中。

今年，榆中校区第一次迎来了33名博士新生，增添了新的活力，今后还将有更多的硕士、博士研究生入驻，形成并巩固完整的人才培养链条，进一步充盈榆中校区文化内涵。希望研究生同学们充分利用榆中校区更安静的学习氛围和更有利于潜心科研的环境，严谨求学、严谨科研，努力研究真问题，勇攀科学高峰。要增强主动意识，与导师密切联络，学习我们优秀教师的情怀、担当以及专业，增强科学精神和人文关怀，在服务国家和人民需求之中体现自身更大价值。要在做好科研的同时，充分发挥自身能量和优势，积极向本科同学们传递经验，共同完善学习知识到应用知识、探索知识、直至创造知识的学习链、学术链，营造互帮互助、共同成长的良好氛围。

同学们！

笃学强基、勤学致远。走过113载风雨历程的兰州大学，倔强而坚韧，如今又迎来了内涵式高质量发展的重大契机。同学们在兰大求学的这段时间，正是学校“双一流”建设的关键时期。与未来可期的兰州大学一起成长的你们，大有可为。希望你们从入学这一刻起，认真学习和感受兰大文化，传承“自强不息、独树一帜”的校训精神，弘扬“勤奋、求实、进取”的校风学风，矢志追寻和建设更加美好的明天。

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