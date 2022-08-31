金黄九月，飒爽秋风，新的人生即将启程。即将步入大学生活的2022届新生，陆续从五湖四海赶往大学校园。每一张青春洋溢的笑脸，每一个轻松欢快的步履，都在遇见大学的那一刻油然忖量：“在大学，想遇见什么样子的自己？”上下求索之前，不妨听听来自大学校长的“开学第一课”，让这一份份“爱的启迪”伴随你乘风破浪、勇往直前。

人民网北京8月31日电 今天上午，清华大学2022级研究生新生开学典礼在综合体育馆举行。9000余名研究生新同学带着青春梦想，在清华向未来扬帆起航。

典礼上，清华大学校长王希勤发表了题为“惟真惟善 易知易从”的讲话，并为新生代表王煜楠戴上了清华大学徽章。王希勤在讲话中指出，做学问要面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，切忌自娱自乐、无病呻吟、夸夸其谈。希望同学们弘扬“爱国奉献、追求卓越”的光荣传统，把自己的学术追求融入全面建设社会主义现代化国家的伟大事业中去，永远把人民放在心中最高位置，把论文写在祖国大地上。

以下是王希勤校长题为“惟真惟善 易知易从”的讲话节选——

亲爱的同学们、老师们：

今天，我们以线上线下相结合的方式举行2022级研究生新生开学典礼。首先，我代表全校师生员工，对9000多名研究生新同学表示热烈的欢迎！

开学季的清华园热闹而充满活力，一批新同学带着自己的故事、带着自己的梦想来到这里，开启了人生新的篇章。水木清华，钟灵毓秀。相信你们在“自强不息、厚德载物”校训的激励下，在“行胜于言”校风和“严谨、勤奋、求实、创新”学风的熏陶下，一定能够砥砺前行、追逐梦想，成为肩负使命、堪当大任的清华人。

研究生，顾名思义，是做研究的学生。研究生从事研究就是做学问。人的学问从哪里来？从实践当中来。实践是我们认识世界、改造世界的根本途径，人只有通过实践才能把握事物的本质，才能探寻到事物内部的规律，从而发现真理、证实真理和发展真理。我们党在伟大的社会变革实践中坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，形成了实事求是的思想方法，这是指导我们一切工作的根本思想方法，是科学地认识世界和改造世界的基本原则。希望同学们自觉地用实事求是的思想方法指导自己的学术研究，把马克思主义的实践观贯穿做学问的全过程。

理论的根基在实践，做学问要惟真惟善。实践是理论的来源，是理论发展的根本动力，也是检验理论的标准，是理论的最终目的。世界上伟大的理论发现和学术成果往往都是在回答和解决人与社会面临的重大问题中创造出来的。做学问要从实践中找问题，解决真问题、真解决问题，而不是向壁虚构、闭门造车。我校化工系校友陈薇院士30余年致力于生物危害防控研究，在党和人民需要时，她总能挺身而出、不辱使命。2003年，“非典”疫情突如其来，她第一时间率领团队奔赴小汤山，研发出抑制病毒传播的干扰素，保障1.4万名医务人员无一感染。2020年新冠肺炎疫情暴发后，她带领团队再次出征，与病毒赛跑，研制出全球首个重组新冠病毒疫苗。她曾说，“我愿这一生都能和致命病毒短兵相接，为受困疫区的生命打开希望之门”。正是这种“与病毒短兵相接”的求真精神和“为生命打开希望之门”的大爱，使她成为科研工作者的楷模。2020年，她获得“人民英雄”国家荣誉称号。亚里士多德认为，“人的每种实践与选择，都以某种善为目的”。做学问，从学术志趣出发固然重要，但更重要的是要坚持国家为先、人民至上。钱伟长学长是我国近代应用数学和力学的奠基人之一。1931年，他以中文、历史两个满分的成绩考入清华大学历史系。但日军侵占东三省的炮声，让他毅然作出以科学救国的选择，改学物理。他一生学过十几个专业，科研生涯涉足几十个行业。每一次重大的改变和选择，都是为了祖国的繁荣富强。他曾说，“我没有专业，国家需要就是我的专业。”在躬身实践中发现问题解决问题就是求真，在赤诚奉献中服务祖国服务人民就是求善。空谈误国，实干兴邦。做学问要面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，切忌自娱自乐、无病呻吟、夸夸其谈。希望同学们弘扬“爱国奉献、追求卓越”的光荣传统，把自己的学术追求融入全面建设社会主义现代化国家的伟大事业中去，永远把人民放在心中最高位置，把论文写在祖国大地上。

实践的主体是人民，做学问要易知易从。人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。我们每个人都是人民的一分子，做学问要与人民融为一体，从人民的伟大实践中汲取智慧。学术成果也只有被人民所掌握和运用，才能真正转化为推动历史进步的力量。《周易·系辞》有言，“乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从”。古人崇尚天地之道，因其易知易从。一般而言，学问越接近事物的本质，就越应呈现易简之美，也越有利于被更多人掌握、更大范围普及。著名哲学家、教育家艾思奇始终坚持马克思主义的人民性、革命性和实践性，以通俗化、大众化的形式阐发马克思主义哲学。他撰写的《大众哲学》，用生动具体的事例、通俗活泼的语言打破了哲学的深奥性和神秘性，让马克思主义从哲学家的课堂上和书本里走出来，把真理的种子播撒到广大人民群众的心中，成为普通群众认识世界、改造世界的有力武器。他让马克思主义哲学变得易知易从，被誉为“人民哲学家”。真正的学问不仅要面向人民，而且要依靠人民。清华校友华罗庚提倡把深奥的数学原理创造性地应用于国民经济领域。上世纪60年代，他基于运筹学的研究成果，总结出“优选法”和“统筹法”。他把“双法”的学术成果编写成几乎全是大白话的小册子，使之易知易从，并带领工人、农民、战士和工程技术人员一起学习推广。“双法”因此被大量运用于国家重点建设项目，大幅提高了生产效率和质量，取得了显著的经济和社会效益。他也被誉为“卓越的人民数学家”。希望同学们从学术生涯之始就注意力戒故弄玄虚、故作高深，力求透彻易懂、深入浅出，在攻克自己领域的难题、占领学术制高点的同时，也要努力把自己的成果变得让更多人容易掌握、方便运用，追求更高的学术境界。

做学生，又红又专、全面发展；做学问，惟真惟善、易知易从。同学们，希望你们坚持实事求是的思想方法，养成从实践中找问题的好习惯，树立为人民做学问的价值观，自觉把个人学术追求同国家和民族发展紧紧联系在一起，努力做出经得起实践、人民、历史检验的研究成果，为中华民族伟大复兴贡献智慧和力量！

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