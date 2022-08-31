由中央宣传部、教育部、中央广播电视总台联合主办的大型公益节目2022年《开学第一课》，将于9月1日晚8点在中央广播电视总台央视综合频道（CCTV-1）播出，并在央视新闻、央视频、学习强国、国家中小学智慧教育等新媒体平台同步播出。

今年的《开学第一课》以“奋斗成就梦想”为主题，分为“砥砺奋斗、接续奋斗、团结奋斗”三个篇章。节目邀请“八一勋章”获得者、“时代楷模”、科技工作者、奥运健儿、志愿者等登上讲台，与全国中小学生共上一堂主题鲜明、富有特色、生动有趣的“第一课”。

今年的《开学第一课》还将课堂“搬到”了中国空间站的问天实验舱，通过AR技术1:1在演播厅现场还原实验舱。正在太空“出差”的神舟十四号航天员乘组也通过连线“来到”节目现场，三位航天员将带领同学们“云”参观问天实验舱。中国首位在太空漫步的女航天员王亚平也与节目现场连线，和同学们分享从太空回到地球生活的独特体会。

今年的《开学第一课》持续深化总台“思想+艺术+技术”创作理念，创新采用“神奇教室+实景课堂”的形式，以数字新技术升级“新课堂”。

节目中，无论是微距镜头展现水稻种子微观世界，延时拍摄再生稻动态生长，还原钻取冰芯、岩芯过程，还是现场让人叹为观止的歼-15模型模拟、1:1复原问天实验舱……总台广泛采用AR、CG等数字技术与节目内容进行深度融合设计，不仅让孩子们大开眼界，更进一步激发想象力。

此外，今年的《开学第一课》还把课堂“搬进”塞罕坝机械林场和西双版纳州亚洲象救护与繁育中心，让孩子们在祖国广袤大地上切身感知大美河山、生态文明。

无奋斗，不青春。节目中，从冬奥赛场上奋力拼搏的奥运冠军，到50年扎根土地只为培育金色种子的院士；从在荒原上种出全球面积最大的人工林场的三代造林人，到勇攀世界之巅、探源青藏高原地理气候变迁的青藏科考队；从舰载机英雄飞行员，到不忘使命、从老一辈航天人手中接过接力棒的中国载人航天工程总设计师……他们用生动的讲述启发广大中小学生感悟奋斗的真谛。

少年兴则国兴，少年强则国强。2022年《开学第一课》用一段段鲜活深刻、扣人心弦的故事，激励广大青少年在新时代新征程上奋斗拼搏。愿同学们勇挑时代重担，在祖国大地书写精彩人生！

(责编：胡永秋、杨光宇)