人民网北京8月31日电 （记者李依环）记者从教育部获悉，为落实《关于组织实施部属高校县中托管帮扶项目的通知》要求，近期，有关部属高校、县级人民政府和县中按照对口帮扶关系，已全部签署了托管帮扶协议，并于2022年秋季学期全面启动项目实施。

据悉，为充分发挥部属高校人才优势和附属高中的办学优势，促进提升教育基础薄弱县普通高中办学水平，今年5月，教育部办公厅印发了《关于组织实施部属高校县中托管帮扶项目的通知》，围绕服务国家乡村振兴战略和人才发展战略，聚焦乡村教育振兴和教育振兴乡村工作重点任务，组织48所部属高校和相关专业教育机构，面向中西部、东北地区23个省份和新疆生产建设兵团托管帮扶115所县中。

教育部有关部门负责人指出，有关部属高校高度重视县中托管帮扶工作，普遍成立了由校级领导担任组长、学校相关部门和附属高中参加的托管帮扶项目领导小组，切实加强了项目实施领导，认真研究制定帮扶方案，积极完善援派挂职干部教师待遇保障和激励机制，为确保项目实施提供有力支撑。

此外，有关部属高校和附属高中在前期深入调研对口帮扶县中发展需求的基础上，“一校一策”制定了切实可行的帮扶方案，提供了形式多样、内容丰富的托管帮扶措施，积极助力县中发展提升。围绕提高县中管理水平、加强教研指导和教师培训、提高帮扶县中育人质量等重点帮扶任务，将通过派驻校长教师团队、组织学科骨干教师定期到校指导、选派优秀大学生支教实践、定期开展县中校长教师培训、选派县中教师到高校附属高中跟岗挂职锻炼、组织县中学生到高校参加夏（冬）令营和重点实验室开放活动等多种方式，深入开展县中托管帮扶。

有的高校还积极研究进一步扩大帮扶范围，逐步将帮扶覆盖面扩大到县域所有高中以及学前教育、义务教育，并在产教融合、智力支持、人才培养等方面给予帮扶县全方位支持。受援县中所在县县级人民政府将进一步强化投入保障责任，切实加大县中学校建设投入，积极改善县中办学条件，并为部属高校开展县中托管帮扶工作提供必要的经费支持，同时，积极完善县中发展政策，指导受援县中认真制定本校发展提升规划，进一步激发受援县中内生办学活力，努力为高校开展托管帮扶工作创造良好环境。

据介绍，下一步，教育部将建立项目实施跟踪指导机制，及时总结推广各地各校好的经验做法，帮助解决项目实施面临的困难问题，切实发挥好部属高校县中托管帮扶项目的示范引领作用；同时，推动各省（区、市）认真组织开展地方高校县中托管帮扶工作和市域内城区优质学校县中托管帮扶工作，力争使每一个教育基础薄弱县都有1所县中得到帮扶，促进整体提升我国县中办学水平。

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