人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

“袖珍妈妈”卖气球月入两千 省钱资助贫困生

2022年08月31日08:41 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：“袖珍妈妈”卖气球月入两千 省钱资助贫困生

“袖珍妈妈”卖气球月入两千省钱资助贫困生

　　被捐助的孩子画了一幅画送给彭霞。　高博　摄

　　凌晨的合肥街头，彭霞骑着一辆小三轮车正在往家赶，她的三轮车上拴着六十多个气球，而她的任务就是把这些批发来的气球带回家，与丈夫一起售卖。

　　四十五岁的彭霞是合肥本地人。彭霞打从出生起就和别人不太一样，成年后身高只有1.1米，被称为“袖珍人”。彭霞说，曾经的她非常自卑，不愿意跟人多交流。但自从2000年遇上她的丈夫，在丈夫的鼓励下，她开始慢慢接触社会。

　　彭霞在卖气球。　高博 摄

　　每天晚上10点多，彭霞就会从家里出发，花上一个多小时的时间，骑着小三轮车前往批发市场去买气球，等到第二天上午再去南七街道卫生服务中心附近进行售卖，时下那里来来往往带着孩子打疫苗的家长，是她的主要客源，一直到卖完才收工回家。

　　凌晨的合肥街头，彭霞骑着一辆小三轮带着批发来的气球往家赶。　高博 摄

　　如今彭霞和丈夫靠卖气球谋生已经十多年了。一个气球挣两三元，一个月卖气球平均能赚上2000多元，再加上两人有低保，日子还算过得去。除了给上大学的儿子的学费和生活费之外，两口子一个月还能攒上1000多块钱。即便是这样，彭霞和丈夫还是从微薄的收入里挤出来一些钱，用以帮助贫困的孩子们去念书。2017年，彭霞看到一则贫困大学生的新闻，很感慨，“我和我老公商量过，家里的存款够生活就好了，其他的钱供孩子读书。”从500元开始，到1000元、2000元，再到3000元。彭霞和爱人的捐款数额逐年递增。截至目前，彭霞和她的丈夫共捐助了6名大学生和24名小学生。(高博)

　　经过颠簸的路段，绑在小三轮车上的气球会缠绕到一起，彭霞停下车整理气球。　高博 摄

(责编：郝孟佳、何淼)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部