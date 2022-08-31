原标题：“袖珍妈妈”卖气球月入两千 省钱资助贫困生

被捐助的孩子画了一幅画送给彭霞。 高博 摄

凌晨的合肥街头，彭霞骑着一辆小三轮车正在往家赶，她的三轮车上拴着六十多个气球，而她的任务就是把这些批发来的气球带回家，与丈夫一起售卖。

四十五岁的彭霞是合肥本地人。彭霞打从出生起就和别人不太一样，成年后身高只有1.1米，被称为“袖珍人”。彭霞说，曾经的她非常自卑，不愿意跟人多交流。但自从2000年遇上她的丈夫，在丈夫的鼓励下，她开始慢慢接触社会。

彭霞在卖气球。 高博 摄

每天晚上10点多，彭霞就会从家里出发，花上一个多小时的时间，骑着小三轮车前往批发市场去买气球，等到第二天上午再去南七街道卫生服务中心附近进行售卖，时下那里来来往往带着孩子打疫苗的家长，是她的主要客源，一直到卖完才收工回家。

凌晨的合肥街头，彭霞骑着一辆小三轮带着批发来的气球往家赶。 高博 摄

如今彭霞和丈夫靠卖气球谋生已经十多年了。一个气球挣两三元，一个月卖气球平均能赚上2000多元，再加上两人有低保，日子还算过得去。除了给上大学的儿子的学费和生活费之外，两口子一个月还能攒上1000多块钱。即便是这样，彭霞和丈夫还是从微薄的收入里挤出来一些钱，用以帮助贫困的孩子们去念书。2017年，彭霞看到一则贫困大学生的新闻，很感慨，“我和我老公商量过，家里的存款够生活就好了，其他的钱供孩子读书。”从500元开始，到1000元、2000元，再到3000元。彭霞和爱人的捐款数额逐年递增。截至目前，彭霞和她的丈夫共捐助了6名大学生和24名小学生。(高博)

经过颠簸的路段，绑在小三轮车上的气球会缠绕到一起，彭霞停下车整理气球。 高博 摄

(责编：郝孟佳、何淼)