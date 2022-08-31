粤澳合作技能人才评价工作站30日在广东珠海横琴星乐度露营小镇挂牌，现场为首批通过粤澳职业技能“一试多证”试点考试的36名粤澳考生颁发两地三类技能证书。

这标志着粤澳职业技能“一试多证”专项合作正式落地珠海横琴。

8月29日至30日，粤澳合作技能人才评价工作站承办了首次粤澳餐厅服务员“一试多证”试点考试。来自粤澳两地的考生经过理论知识和操作技能两个科目的考核后，最终有36人通过考试，同时获得由广东省职业技能评价“一试三证”工作委员会颁发的职业技能等级证书、由澳门特别行政区政府劳工事务局颁发的职业技能证明书，以及由澳门旅游学院颁发的技能证书。

“一试多证”试点考试有关的评价规范、考核标准、考核试题、考核方式等各方面，均由粤澳共同派出专家协商研讨完成。“考试难度更大、要求更高。”广东岭南商旅集团员工蔡碧华是此次饮“头啖汤”(粤语，意为“第一口汤”)的人之一，她表示，通过“一试多证”考试，除了可以获得内地的技能等级认定之外，还能获得澳门行业职业技能认可，相信对个人职业生涯有所帮助。

澳门特别行政区政府劳工事务局局长黄志雄称，粤澳职业技能“一试多证”专项合作发挥了双方的优势，使得澳门居民考证更加便利。

“广东希望通过‘一试多证’专项合作，扩面提质，将更多的职业工种纳入评价范围，让更多的港澳技能人才在粤港澳大湾区实现就业和创业。”广东省人力资源和社会保障厅副厅长杨红山说。(记者 程景伟)

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