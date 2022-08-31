本报记者 尹 婕

暑假期间，家长们带着孩子来到浙江嘉兴的南湖革命纪念馆，参观历史文物，聆听革命故事，增强爱国意识，传承红色精神

翁奇羽摄（人民图片）

参观红色展馆，在革命文物中回望历史；走进革命圣地，实地感悟红色精神；聆听红色宣讲，在红色故事中厚植爱国情怀。临近开学，许多大中小学生走进“红色课堂”，接受红色教育，上好“红色第一课”。

暑期红色旅游热

今年暑期，吉林省延边朝鲜族自治州安图县二道白河镇奶头山村迎来众多游客，其中不乏大中小学生。他们在这里参观纪念馆、重走抗联路，追忆革命先辈，汲取红色力量。通过参与红色旅游，游客“切身感受到幸福生活的来之不易”。当地还立足自身的资源优势，推动红色旅游与乡村旅游、民俗旅游、冰雪旅游及林下参种植基地的融合发展，并将产业发展与保护少数民族村寨文化紧密结合。如今的奶头山村已成为“春季赏花、夏季避暑、秋季观景、冬季滑雪”的四季旅游度假景区，多样化的旅游内容，让参与红色旅游的游客能够充分体验当地特色。

红色旅游无疑是暑期旅游市场中的一大热点，学生群体、家庭游群体更是成为其中的主力。携程发布的相关数据显示，暑期红色旅游景区门票增长5倍；88%游客选择本地周边红色旅游；“80后”最爱红色旅游，占比41%；亲子家庭红色旅游占比近三成。

陕西是红色文化资源大省，暑期以来，陕西省内的各红色教育基地迎来旅游高峰。佩戴红领巾的少先队员在老师带领下聆听讲解，大学生们则把参观红色教育基地，作为学好党史的重要途径。

为应对火热的暑期红色旅游市场，相关行业也推出系列举措。7月26日，首都机场启动红色旅游航线优惠活动，这也是首都机场连续第二年推出红色航线出行福利。航线选取依据民航局发布的“建党百年百条红色旅游精品航线”，具体包含北京首都机场至赣州、井冈山、宜春、延安等多个红色革命老区及红色旅游重点城市。乘机旅客通过在线商旅平台（携程旅行网、去哪儿网），购买出行时间为7月26日至8月31日的首都机场红色旅游航线单程或往返机票，即可享受立减优惠。

研学产品有特色

研学旅游作为一种具有教育功能的文化旅游形式，既是红色旅游的重要组成部分，也是讲好红色故事、弘扬红色文化的重要途径。为了吸引更多学生群体走进红色旅游目的地，接受爱国主义教育，各地组织推出了一批各具特色的红色主题研学产品、研学活动。

8月中旬，江苏省泰州市海军小学的师生们在中国人民解放军海军诞生地纪念馆启动红色夏令营。期间，营员们开展“我是小传人”红色寻访、“我是宣讲员”红色宣讲、“我是小海军”红色研学等活动，开展一系列沉浸式、体验式红色主题教育实践。泰州海军舰艇文化园里，参加红色教育夏令营活动的学生可以登上舰艇，近距离感受舰艇的独特魅力。据介绍，人民海军先后向泰州市捐赠了3艘退役军舰和1艘潜艇，泰州市高港区以“三舰一艇”为依托，打造了一处集科普教育、军事教育、革命传统教育为一体的海军文化展示平台和海军主题教育基地。

近日，吉林省文化和旅游厅推出“新时代吉林十年成就”“三地、三摇篮”“红色引领、融合发展”三个主题20条红色旅游主题线路，将红色旅游点串点成线。这些线路也成为红色研学游的重要参考。东北抗联莲花岛红色教育基地建有东北抗联第一路军展示馆、铁血少年营、抗联路等，通过实物展品及真实场景还原等方式，让游客深度体验红色文化。该基地还为学生群体设计新兵入伍、重走抗联路等红色研学课程和活动，让学生通过听历史、学精神、敬英雄等活动，了解抗战历史。

红色景区“活”起来

如何让红色研学游获得更大发展，吸引更多人群参与，从而促进红色文化的更广传播？近年来，许多红色旅游目的地通过为游客提供沉浸式、体验式服务，让红色旅游变得更加鲜活可感，也为红色旅游注入了新鲜活力。

暑期以来，每天有约2500人走进贵州省息烽集中营革命历史纪念馆，其中包括不少青少年学生。许多前来参观的孩子过去只在书上读到过小萝卜头的故事，在曾经关押他的地方，听讲解员的讲解，这些孩子对革命历史、革命人物、革命精神有了更真切的感受。情景剧《巾帼英雄——张露萍》再现了张露萍在狱中的斗争情景，让观看的游客深受感动。

游客的这些感受离不开息烽集中营革命历史纪念馆的改造提升，通过丰富展陈内容、创新展示方式手段、针对不同群体推出不同的体验产品，该纪念馆让红色旅游“活”了起来，真正深入游客内心。今年7月以来，息烽县推出了“一地一馆一红庄N个点”参观体验线路，主打红色研学品牌。纪念馆与息烽县委党校联手，提炼、升华革命志士的宝贵精神，编撰形成互动教学、现场教学、专题教学、沙盘教学、情景教学等课程，增强与游客的互动体验。

在浙江省舟山市普陀区蚂蚁岛，20余名青少年利用暑期参观蚂蚁岛精神红色教育基地，通过体验渔民传统搓草绳、织渔网、摇橹划桨等，感受“艰苦创业，敢啃骨头，勇争一流”的蚂蚁岛精神。

(责编：何淼、郝孟佳)