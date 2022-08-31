范天培

回顾刚刚过去的暑假，形式丰富的研学实践活动成为众多学生和家长的选择。他们或是随老师同学探访革命圣地，了解党史知识，学习革命先辈的崇高精神；或是随父母亲朋一起在往圣先贤曾走过的古道上抚今追昔，实地实景感受古人的喜怒哀乐；或是来到科技馆、天文馆，亲手操作，体验宇航员如何遨游太空；当然还少不了逛逛植物园、动物园，亲近大自然。

近日印发的《“十四五”文化发展规划》提出加快发展研学实践活动，其“文化”属性再次被彰显。如何平衡“研学”与“游玩”的关系，凸显研学活动的文化品质，发挥其寓教于乐的作用，让孩子们真正学有所得，是我们应该思索的问题。

在这方面，不妨回溯研学活动的历史，从古代游学活动中汲取文化传统。古人游学，多以广博见闻、增长学识为目的。著名历史学家吕思勉先生考证，“游学”一词最早见于《史记·春申君列传》的“游学博闻”，认为二词并列“盖谓其因游学所以能博闻也”。从《史记》中的记载可以看出，迟至西汉，游学已出现。像著名的大诗人李白，自称“五岳寻仙不辞远，一生好入名山游”，青年时期便早早离开川蜀大地，游历祖国大好河山，为我们留下无数脍炙人口的诗篇。古人更是有专门的游学笔记，记录自己游历四方时的所感所想，传诸后人。比如大名鼎鼎的《徐霞客游记》，便是徐霞客经过数十年积累，创作出的不朽佳作。

可以看到，在信息获取不便的时代，背上书箧，以脚为笔，既是一种雅趣，更是一种增长知识、丰富阅历的重要途径。尽管我们今天已处于信息爆炸的时代，但“行万里路”的意义依然不可替代，其中的文化旨趣也并未改变。

2013年，国务院印发的《国民旅游休闲发展纲要》明确要求“逐步推行中小学生研学旅行”。2016年，教育部等11部门联合出台《关于推进中小学生研学旅行的意见》，要求各中小学“把研学旅行纳入教育教学计划，与综合实践活动课程统筹考虑，促进研学旅行和学校课程的有机融合。”时至今日，随着“双减”政策的推出，一味死记硬背、追求考试分数的教育理念已经成为过去，更加注重的是学生的兴趣特长、全面发展。

提升研学活动的文化品质，既离不开政策支持，更离不开学校和家长的积极引导。比如，学校可根据课程内容定制研学活动，选配专业教师加以讲解引导，突出学习目标，避免走马观花式的“游而不学”。家长和孩子一起参加的研学活动，要注意言传身教，与孩子共同成长。作为研学旅行机构，要积极进行自有研学课程开发，明确课程主旨，注重课程的铺垫、引导、体验等，打造有意义、有意思的研学项目。此外，作为承接研学实践活动的景区、博物馆等单位，也可发挥自身优势，积极提供拓展服务，增强互动性体验。

优质的研学活动能够帮助广大青少年建立起更强的文化自信，让少年们带着课题去研究、去实践，学会独立思考和解决问题的方法。相信随着文化内涵的不断提高，研学活动将迎来高质量发展的新阶段。

(责编：何淼、郝孟佳)