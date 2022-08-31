编者按

科技小院是一种集人才培养、科技创新、社会服务于一体的研究生培养模式——研究生培养单位把农业专业学位研究生长期派驻到农业生产一线，在完成理论知识学习的基础上，重点研究解决农业农村生产实践中的实际问题，着力培养知农、爱农、兴农的农业高层次应用型人才。近日，教育部、农业农村部、中国科协印发《关于支持建设一批科技小院的通知》，确定对68个研究生培养单位的780个科技小院建设予以支持。

在新学年新学期到来之际，我们邀请五位科技小院中的青年学子，在他们知农、爱农、兴农的故事中感受科技小院的魅力和当代中国青年的担当。

初到中宁肉羊科技小院时，还是炎热的夏季。我们在导师周玉香教授的带领下，开始了与羊的“亲密接触”。

入门第一件事就是学习打扫圈舍、清理羊粪、修剪羊毛等。听起来跟科技不搭边，可却是养羊的基本功。让我印象最深的是抓羊。修剪羊毛和羊只免疫得先赶羊，就是把羊赶到圈舍的某一处，再用围栏圈起来。但总有那么几只“不听话”的羊，逼着你动手抓。第一次抓羊，我瞅准一只就冲了上去，眼看就要抓到，它却来了个360度大转弯，跑掉了。最后，在饲养员王师傅的指导下，我才逐渐掌握了要领，一抓一个准儿。

宁夏滩羊养殖历史悠久，饲料的高效安全非常重要，我们聚焦这个问题开展科研。由于滩羊发病率高、养殖绿色化水平低，研制或筛选出能够增强动物免疫功能的无抗饲料和饲料添加剂，提出切实可行的“替抗”方案，成为当前亟待解决的技术难题。在前期研究基础上，现在我们正在“攻关”新型替抗单宁产品和复合中草药替抗添加剂的系统集成研究、区域示范开发，并通过生产实习和饲养试验逐步推进。

养羊，首先得挑羊。我们在心中默念书本知识：滩羊体格中等，公羊有螺旋形大角，母羊多无角或有小角……再结合王师傅的讲解，挑选出试验所需的羊只并分组。羊有了，我们参照《肉羊营养需要量》（NY/T 816-2021）并结合滩羊生产实践进行了日粮配方的设计，在当地一家饲料公司进行了全混合日粮的加工处理。

饲养试验期间，我们几次跟随周玉香教授和饲料公司技术负责人前往中宁县徐套乡和喊叫水乡，进行养殖技术服务与指导。谁家的羊生病了、该吃什么药、打什么针，饲料缺少什么成分、该怎样补，羊有哪些应激反应、该怎样调理，都在我们服务指导的范围内。眼看着我们的服务奏了效，养殖户紧锁着的眉头舒展开来，我们心里别提多高兴了。原来在科技小院，知识、科研与实践结合得这么紧！我们期待着在小院里收获更多成果与惊喜……

（讲述人：宁夏大学农学院2021级博士研究生 高昌鹏）

（项目团队：本报记者 张胜、高建进、王建宏、张文攀、禹爱华、龙军、李慧、王胜昔、王斯敏 本报通讯员 庹炼、陈玺）

(责编：何淼、郝孟佳)