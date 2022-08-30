论坛现场。北京工商大学供图

人民网北京8月30日电 （记者李依环）28日，由北京工商大学主办的新文科建设及商科数字化转型论坛线上线下同步举行。多名专家、学者围绕如何顺应数字经济发展趋势，深入推进新文科建设，加快商科数字化转型等话题进行了深入研讨。

论坛开幕式上，中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国介绍了学校的基本情况和发展规划。他表示，近年来，北工商树立了“双一流”奋斗目标，并总结了“一条主线、两个要求、三个学院和高精尖学科、四个本科专业、五个一级博士点、六个前百学科、七个学科门类、八个未来一级博士点”的成就和愿景。

“教育数字化是教育现代化的前提，是影响甚至决定高等教育质量的重大战略问题，具有很强的前瞻性和指导性。”教育部高教司副司长武世兴作了题为《在教育数字化战略下深入推进新文科建设》的主题报告，提出要在数字化时代从文科教育理念、组织形式、专业内容创新等方面推进高等教育高质量发展。

北京外国语大学校长杨丹作题为《财经研究的语言学转向》的报告，以社科研究的语言学转向和财经研究的语言学转向为出发点，重点解读了会计与语言学的内在连接，重新审视会计行业的发展历程，提出会计信息形式质量定义和形式质量指数，从语言的视角创新性地提升会计学科发展以及数字和文字的协同表达。

智能时代如何推进新商科人才培养？广东财经大学校长于海峰围绕智能时代新商科人才培养的内涵，从价值引领铸魂、商技融合强基、通专结合育人、跨学科交叉拓新、智慧赋能提质、实践创新培优等角度，提出要立足时代要求，以智能技术为引领，打造新商科通识课程群，坚持强化立德树人、铸牢价值信念培养智能时代新商科创新性人才。

北京市教委教育信息化处处长张宪国作题为《推进智慧校园建设，服务学校数字化转型发展》的主旨发言，根据当前教育数字化战略转型的形势，明确“七个全面”工作目标、十一项重点工作任务和四项措施，提出从理念引领、机制为先、问题导向、应用为王和安全为要等方面共同推动智慧教育发展机制建设，依托国家智慧教育公共服务平台，实现前瞻部署，统筹推进，充分发挥信息化驱动在新时代下的引领作用。

西安电子科技大学人工智能研究院院长焦李成作题为《从人工智能本硕博一体化培养到交叉学科建设的探索和思考》的报告，从当前教育体系人工智能布局对交叉学科的人才培养现状和挑战进行了梳理，明确了人工智能交叉学科特质，依据学校自身特色，提出从培养体系和教育理念等方面积极构建“人工智能人才培养与科技创新融合”的新模式。

当天，北京工商大学党委书记黄先开作题为《创建数字未来中心，推动商科人才培养模式创新》的报告。报告围绕高等教育数字化转型的新要求、趋势和挑战，以商科数字化转型为目标创建数字未来中心，构建商科个性化人才创新培养模式，打造智慧教育一体化平台，从“专业管理”为主导向“课程管理”为中心转换的管理新模式，实现以“个性需求、能力导向、学习驱动”为特色的商科人才培养模式变革，塑造高等教育的新形态。

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