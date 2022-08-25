本报记者 陈晨曦 施 芳 刘洪超 杨文明

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“双减”政策落地一年来，为学生加强体育锻炼、增强身体素质营造了良好氛围。家庭、学校、社会通力合作，体育运动会更深入、更多元地融入青少年的日常生活，为孩子们带来更丰富、更长久的积极影响。

清晨，北京市海淀区中关村广场传来欢声笑语。一群脚踩轮滑鞋的孩子在空地上风驰电掣，四五组少年在不远处的篮球场轮替着上场。附近的居民说，类似场景在这个暑假几乎天天上演。

“双减”政策落地一年来，为学生加强体育锻炼、增强身体素质营造了良好氛围。这个暑假，各地如何引导学生加强锻炼，促进青少年全面发展、健康成长？本报记者在北京、辽宁、云南等地进行了走访。

暑假体育作业量身定制

《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》明确提出，“全面实施寒暑假学生体育家庭作业制度”。量身定制的暑假体育作业，引导亲子共同营造良好的家庭运动氛围。

放假前，北京市人大附中全体学生都收到了详尽的体育锻炼指导。“练什么、怎么练，都有具体说明”，学校体育组副组长殷现飞介绍，老师们分别针对全身运动、上肢运动、下肢运动、腰腹运动等一一拍摄视频，同学们可以据此进行科学锻炼。

此外，殷现飞还和同事带领体重超标、体质较弱的同学组成跑团，在公园空地组织晨跑。初一学生周轩丞体会深刻，晨跑一个多月，体重减少了14斤，1000米快了30多秒。跑团规模不断扩大，如今已有600多人。“我们还开启直播，鼓励无法来到现场的同学也跑起来。”殷现飞说。

云南省曲靖市麒麟区北关小学为孩子们制定了暑期运动清单。“学生可选择适合自己的运动方式、运动项目、运动时长，养成良好的锻炼习惯，以健康的体魄和饱满的精神状态迎接新学期。”学校德育主任颜睿鹏说，假期结束后，这份运动清单将由家长和孩子共同填写评价意见，学生返校后交给体育老师。

在辽宁省大连市沙河口区中心小学，学生们收到了量身定制的假期锻炼指南。每天，家长给予鼓励评语、学生描述自我感受，以此记录锻炼效果，并可通过软件展示排名。“希望学生能够巩固学校体育锻炼成果和阳光体育活动一小时成果，形成良好的运动习惯。”大连市教育局安体卫处工作人员高明宝说。

北京市史家胡同小学则不规定锻炼项目，同学每日运动后打卡，老师开学后对记录进行归纳总结，再给学生提出个性化的锻炼建议。体育老师刘禹说：“将内容选择权交给学生，有助于孩子们从兴趣出发参与运动，从而养成终身锻炼的好习惯。”

校外体育培训备受青睐

今年暑假，各地体育培训市场一片热闹景象。各类体育培训机构推出形式多样的培训项目，为青少年参与体育运动提供了丰富多彩的选择。

北京市朝阳区麦子店街道的一家健身游泳俱乐部里，6条泳道的泳池被划分成若干区域，几十名孩子在教练指导下，或奋力击水，或练习憋气。俱乐部教练杨阳说：“7、8月份一直是学习游泳的高峰期，今年报名的孩子尤其多，假期课程排得满满的。”

除了游泳、篮球、跑步等传统项目备受青睐，冰球、橄榄球、桨板、飞盘等所谓“小众项目”也日渐受到青少年欢迎。据华熙冰雪体育管理有限公司总经理冯飞介绍，2009年时北京只有40多个孩子打冰球，如今在北京市冰球协会注册的青少年球员已有7000人左右。

作为北京冬奥会冰球训练馆，五棵松冰上运动中心自7月15日正式运营以来，客流量迅速攀升。近来，冰球、花样滑冰培训达到日均300人规模，华熙银河俱乐部教练付强每天要工作8—10个小时。“冰球是一项对抗激烈的运动，对培养孩子的团队合作意识和拼搏精神很有帮助。”付强带的最小学员还不到5岁，练习冰球已有10个月，进步明显。

在辽宁省沈阳市全民健身中心足球场上，20多名青少年挂上腰旗、追逐橄榄球奋力奔跑。这是沈阳市体育局暑期组织的腰旗橄榄球公益课，腰旗橄榄球没有美式或英式橄榄球的复杂规则，经过1个小时培训，孩子们就能参与比赛。“这是我第一次接触腰旗橄榄球，感觉趣味性很强、对抗性较弱，既能锻炼身体，还比较安全。”和平大街第一小学的谭逸宸第一时间报名学习，“更开心的是，通过一起运动，我结识了很多新朋友。”

专业场馆设施加强开放

暑假前，教育部印发《关于做好2022年中小学暑期有关工作的通知》，要求各地充分利用包括体育场（馆）在内的公共文化设施，“在暑期面向中小学生组织丰富多样的社会实践活动”。

暑假期间，沈阳市首批17家青少年校外体育服务驿站进行试运行。这些驿站以综合或专项体育场馆为依托，覆盖青少年赛事活动、健身指导、体质检测、精英训练营等体育资源，涵盖了足球、篮球、橄榄球、棒球、冰球、游泳等20多个运动项目，通过免费开放、开设公益课等方式，引导全市青少年积极参与体育锻炼、体验运动乐趣。

第十二届全国运动会游泳比赛场馆辽宁游泳馆，暑期开设游泳公益课，32名专业游泳教练向孩子们提供教学指导，颇受欢迎。沈阳市教育局体卫艺处处长郭晓峰说：“暑假期间，我们还依托体育系统的各类场馆，举办了青少年武术大赛、青少年乒乓球锦标赛等系列赛事。”

北京市中小学生校际冰球联赛近日结束了第九个赛季的比赛。让冰球少年们格外激动的是，决赛被安排在北京冬奥会男子冰球比赛场馆——国家体育馆冰球馆进行。十一学校冰球队的主力队员周嘉禾说：“这是我的毕业赛季，能带着学弟们在冬奥场馆卫冕冠军，更加有意义。”

这个夏天，曲靖市麒麟区育红小学与曲靖市体育训练中心进行联合办学，开展游泳、篮球、足球、网球、跆拳道等项目训练。育红小学校长王辉表示，利用校外专业场地设施，丰富孩子们的假期锻炼内容，让运动兴趣的培养方式更加多元，“我们还会组织学生参加各类省市体育比赛，促进孩子的全面发展”。

体育运动是青少年的“健康必修课”，也正成为青少年的“假期必修课”。家庭、学校、社会通力合作，这门“课”会更深入、更多元地融入青少年的日常生活，为孩子们带来更丰富、更长久的积极影响。

《 人民日报 》（ 2022年08月25日 14 版）

(责编：孙竞、李依环)