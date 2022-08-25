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海南中小学、幼儿园9月5日后视疫情情况陆续开学

2022年08月25日09:44 | 来源：新华社
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新华社海口8月24日电（记者赵叶苹、夏天）记者24日从海南省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，海南各市县中小学、幼儿园将于9月5日后，视疫情情况陆续开学。

海南省教育厅副厅长黎岳南在发布会上介绍，按照“省级统筹指导、市县属地决策、分类分区分时”的原则，海南各市县中小学、幼儿园开学时间不得早于9月5日。自9月5日起，符合开学基本条件的市县，可由市县防疫指挥部根据疫情情况和开学准备情况研判决定开学。初三、高三年级，原则上自9月5日起实施线上教学指导（线下开学的市县除外）。

海南省新冠肺炎疫情防控工作指挥部23日对海南籍大学生离琼返校相关事宜做出安排，自24日8时起，无疫情的市（区、县）的学生可凭48小时内2次核酸阴性证明返程；低风险区的学生可凭72小时内3次核酸阴性证明返程；中高风险区的学生暂不返校；学生可在“离岛申请”小程序“大学生通道”中提出申请，目的地省（市、区）卡口检查点除了执行本地区常态化管控措施检查外，应一致认可海南省“离琼码”并予以放行。

自2022年8月1日至8月23日24时，海南省累计报告新冠肺炎感染者18962例，其中，确诊病例7845例，无症状感染者11117例。

(责编：孙竞、李依环)

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