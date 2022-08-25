日前，第一届中国青少年足球联赛结束了第一阶段赛事。三个月后，各级别将迎来半决赛、三四名争夺赛及决赛等重头赛事。

这是一项由国家体育总局、教育部和中国足协共同举办的体教融合赛事。举办者表示，这将是中国青少年足球的根本性赛事，并提出赛事的“四最”特点：中国覆盖面最广、竞技水平最高、参与人数最多、社会影响力最大。首届赛事虽然举办略显仓促，很多地区预选赛都未能如期举办，但就第一阶段赛事而言，当初提出的“四最”特点中，国内覆盖面最广、竞技水平最高、参与人数最多的特点已初步达到，而社会影响力最大这一要求也正在逐步实现。

体教融合，打造最基础的赛事平台

6月1日，教育部、国家体育总局、中国足协共同研究制定的《中国青少年足球联赛赛事组织工作方案（2022—2024年）》正式发布，这意味着中国青少年足球联赛正式落地。7月30日，中国青少年足球联赛正式开赛。

这是一届没有壁垒的体教融合赛事。和以往校园足球、职业梯队各自为战相比，整合资源、不设壁垒的中国青少年足球联赛提供了最基础的赛事平台。有别于其他赛事，尤其是青少年体育赛，中国青少年足球联赛覆盖小学、初中、高中、大学全部学年段，设男、女各9个竞赛组别，学校、体校、俱乐部青训梯队、社会青训机构的球队均可参赛，并在全国设置了45个赛区。

从统计数据看，仅男子U19、U17、U15和U13组的全国性比赛场次就接近1500场，如果算上女子组的比赛，U13到U19组别全国性比赛就会超过2000场。

为了吸引更多的孩子参与到比赛中，除了U15组别常规80分钟和U13组别常规70分钟比赛之外，很多比赛都设立了第三节对抗赛，该节成绩不计入比分，但这样可以让更多的替补球员出场锻炼，这个环节也获得了各方赞誉。此外，中国青少年联赛赛事办公室还在本次赛事中引进了穿戴设备、视频分析以及数据采集，这不仅可以让中国青少年足球联赛对标国际先进水平，寻找不足和差距，而且也为精英球员的选拔和未来国家队的建设提供了数据基础。同时赛事官方App“绿茵中国”实时更新所有竞赛信息，也方便了不少球迷随时关注赛事进程和发展。

统计数据还表明，本次联赛从启动之日起，就得到了社会各界的广泛关注。截至第一阶段赛事结束，仅男子U15和U13组别的比赛，累计制作网络及电视信号就达64场，大大提升了青少年比赛的转播质量，各个平台累计观看人次超过1800万。

比赛激烈，展现青少年足球整体进步

得益于所有参赛队伍和小球员的全力投入，本次中国青少年足球联赛比赛进展顺利，节奏快、攻防转换快，精彩场面不断。为了保障此次赛事顺利进行，中国足协裁判部委派了强大的裁判组给赛事护航，确保赛事平稳进行。值得一提的是，即将出征2022卡塔尔世界杯的马宁、曹奕、施翔裁判组也出现在了青少年联赛的赛场上。他们不但顺利执吹了一场备受关注的青少年联赛淘汰赛，同时还和长春赛区的16支U15队伍的青少年球员以及赛区的年轻裁判进行了交流，成为本次青少年联赛裁判工作的一大亮点。

截止到5至16名排位赛结束，U15组别总比赛场次达到225场，U13组别的比赛场次达到213场。小球员们拼劲十足，比赛竞争激烈，特别是进入淘汰赛阶段，精彩比赛场面不断出现。U13组别1/8决赛，山东泰山和广州城广大附中相遇，首回合双方2比2战平，次回合生死战山东泰山1比0险胜过关；1/4决赛，浙江能源绿城和湖北足协星辉青训学院相遇，双方在70分钟内1比1战平，最后的点球大战，浙江能源绿城惊险胜出。

不仅是强强对决引人注目，很多以往球迷不太熟悉球队的表现也非常出色。U15组别，纯校园足球队重庆凤中以令人耳目一新的场上表现赢得赞赏，他们强势杀入16强，在1/8决赛中淘汰了人大附中三高晋级八强。虽然在1/4决赛中，重庆凤中的小伙子们以1比3不敌山东泰山无缘四强，但在随后的5到8名排位赛上，他们又击败了深圳翠园深足，最终名列全国总决赛第6名，展现出了优异的竞技水平和良好的精神面貌。

U13组别中，来自宁夏的石嘴山市体校不但小组出线，还强势晋级八强。在1/4决赛中以2比4不敌传统青训强队山东泰山，但在随后的5到8名排位赛，他们以2比0击败了深圳实验学校，最终名列全国总决赛第6名。这些来自西北的小伙子，通过在全国总决赛舞台上的优异表现，让人们记住了他们的城市，也让更多人开始关注西北地区的足球青训。

总结经验，期待更完善的比赛

不可否认的是，本届联赛仍有值得总结和完善的细节，因此，中国足协一位负责人称它“在各种争议声中艰难起步”。

足球联赛的“公正”与“纯洁”是最敏感的话题，发生在广东赛区的一场比赛就引起了置疑。这场比赛的胜方学校以6胜1负战绩获得这一年龄组总决赛B组第二名，晋级全国前16名，但由于该队有3名球员学籍不在该中学，因此在小组赛后被其他球队举报并被组委会取消参赛资格。

和以往校园足球体系小球员“转籍”必须1年以上的规定相比，青少年足球联赛并无时间限制，只有“学籍对应”的规定。引发争议的根源在于学校组队和地方足协验证时疏忽了报名文件的规定。

“不设壁垒”是中国青少年足球联赛办赛特色，但“不设壁垒”的意义在于清除“体”“教”之间的壁垒，校园足球队和职业俱乐部青训队均可参赛，而非学校球队可以“随意扩招”。

另外，比赛中各队伍之间存在的实力差距也影响了个别场次的观赏性。其最主要原因是赛事组织的名额分配问题。本次联赛中，出现了24比0、18比0的大比分，这说明各地足球发展是不均衡的。“青少年赛事，尤其低年龄段的比赛，容易出现大比分，说明我国青少年足球的发展不均衡，地方差异非常大。虽然这是正常现象，但我们仍希望通过青少年足球联赛，逐渐缩小整体差距，让更多孩子爱上足球、享受足球。”中国足协官员乔岱虎说。

赛事的组织者表示，这些问题未来应该会得到解决。第二届青少年足球联赛举行时，各地有充裕时间组织预选赛，组委会将建立退出惩罚机制（比如减少该赛区名额等），U15和U13组别的比赛安排将游刃有余。

可以预见的是，中国青少年足球联赛的体系还会进一步扩大。按照中国足协副主席高洪波的说法，作为衔接、连贯基层底座和专业塔尖的最重要的19岁年龄段（校园足球高校二年级，职业足球俱乐部一线队基本年龄线），全国仅有29支球队报名，最终26支球队参赛，这样的规模还远远不够。“我们的设想是，让这一年龄段放宽限制，高校球队甚至研究生也可以组队参赛，让足球真正成为大家生活中的组成部分。”高洪波说。

（记者 王东）

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