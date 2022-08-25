本报电 （记者立风）为深化“科创中国”建设，动员更多人才和创新资源助力地方经济社会高质量发展，中国科协近日公布了首批“科创中国”创新基地认定名单，共194家单位入选。获得认定的创新基地进入建设阶段，建设周期为2022年至2024年。

创新基地是中国科协推动产学研协同创新和科技成果转移转化的合作载体、“科创中国”各类资源下沉汇聚的承接平台。今年5月，中国科协制定印发《“科创中国”创新基地建设实施与管理办法（试行）》，规范化管理、规模化推进“科创中国”创新基地建设。根据办法，创新基地依托创新型企业、重点高校、科研院所、新型研发机构、产业技术研究院、创新创业孵化园区等开展建设。

本次共遴选出132个产学研协作类创新基地、46个创新创业孵化类创新基地和16个国际创新合作类创新基地。其中，产学研协作类创新基地重点聚焦关键核心技术领域，组织团队集聚攻关，探索产学研可持续协作机制；创新创业孵化类创新基地重点聚焦孵化优质科创企业，营造区域良好创新创业创造生态；国际创新合作类创新基地重点聚焦国际合作研究、国际技术转移，引入境外科技人才团队和成熟度高、具有实用价值和市场潜力的技术成果。

中国科协表示，力争通过2年时间，在高校、园区、企业等创新活动最活跃的地方，合作建设一批促进跨界、跨域、跨境集聚配置创新资源的服务平台。同时，创新基地也将成为赋能科协基层组织建设的重要节点。

(责编：何淼、孙竞)