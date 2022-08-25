据新华社电 （记者张泉）以地球大数据为可持续发展提供数据支撑，利用遥感技术让地球更“安全”……记者从近日举行的中国科学院格致论道讲坛2022基础科学促进可持续发展国际年专场活动上获悉，我国多个领域基础研究持续取得突破，为可持续发展提供了有力支撑。

可持续发展是全人类共同面临的课题。根据第76届联合国大会批准的决议设立的2022基础科学促进可持续发展国际年，于今年7月正式开幕，强调基础科学对实现可持续发展目标的价值和贡献。本次专场活动旨在充分展示中国科学家为促进人类可持续发展作出的贡献。

专场活动现场，郭华东、周成虎等中国科学院院士及其他专家分享了各自的科研进展。现代化海洋牧场、“非洲绿色长城”项目中的中国荒漠化防治技术等，让现场观众切实体会到基础研究有效推进可持续发展的力量。

与会专家表示，基础科学一直是推动人类社会进步发展的重要力量，当前人类社会面临的诸多共同挑战需要更多科技支撑，进一步加强基础研究，将为人类探索可持续发展之路提供强大助力。

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