原标题：挖掘“龙江冰雪文化”底蕴 打造高校课程思政品牌

黑龙江的冰雪文化蕴含丰富的思想政治教育资源，是地方高校面向大学生开展思想政治教育生动化、鲜活化的教材。哈尔滨科学技术职业学院将课程思政建设摆上战略位置，着重引入特色“龙江冰雪文化”，充分发挥其教育功能和德育价值，丰富课程思政教学内容，建立高水平人才培养体系，打造特色课程思政品牌，全力推动大学生全面发展。

植根冰雪文化 打造特色课程思政品牌

学校积极探索龙江冰雪文化的精神内涵和历史渊源，加大对龙江冰雪文化“思政元素”的挖掘、研究和传承力度，引导大学生体会龙江冰雪文化中蕴含的坚韧不拔、敢打敢拼、永不言败、顽强拼搏的精神。引入体育精神、冬奥精神，开发优质冰雪资源、冰雪文化内涵、人文精神，极大地激发了大学生的民族情怀，起到良好的思想启迪作用，在本土人文情怀、乡土情怀中陶冶大学生的情操，有效促进了大学生的成长成才。

学校在“课程思政”教育中融入龙江冰雪文化，从占据优质冰雪资源的地域或产业中对冰雪文化内涵、人文精神进行挖掘，使大学生在更好地接受思政课程教育的同时，有效激发民族情怀，促进大学生的自我成长。

在打造特色课程思政品牌的过程中，学校还加强了对龙江冰雪文化融入思政教育的实践探索，将龙江冰雪文化融入到课程体系中，让龙江冰雪文化成为课程思政改革的重要载体，使高校思政教育更具厚度和温度。学校抓住“国情、省情、市情”教育契机，围绕龙江冰雪文化打造综合素质课程，在长期的教学过程中浸润大学生的思想，让大学生充分、全面地了解龙江冰雪文化，增强学生对地区文化的自信心，从而提高对龙江冰雪文化的热爱之情。这为学校进一步讲好“龙江故事”奠定基础，也为学校进一步弘扬新时代精神提供了沃土，将大学生培养成合格的时代新人。学校还对“冰雪文化史”“银色冰雪、艺体融合”“龙江冰雪旅游”等优质专业课程资源进行了筛选，设立专业课程思政项目，对课程内容进行扩展和延伸，以提高大学生的人文素养。学校课程思政建设在整合龙江冰雪文化的基础上，将龙江冰雪文化同专业教育融合统一，将鲜活的思政课素材转变为育人素材，使思政课更具吸引力和针对性，高效推动对学生的全面教育工作。

开展多样课程 营造特色校园文化氛围

学校立足本土特色，在校园文化活动中充分融入龙江冰雪文化，构建特色文化宣传和传承平台，使龙江冰雪文化真正进入校园。学校还强化了课程思政中的文化实践，将“龙江冰雪助力冬奥，艺体融合共育新人”作为思政教育主线，广泛开展探教和研习活动，将冬奥会与奥运冠军作为素材开展系列教学活动，发挥奥运健儿的榜样力量，引导大学生树立崇高的理想信念，更好地承担起自身所肩负的职责，做到拼搏进取、努力学习、不惧挑战。

学校还组织大学生参与越野滑雪、高山滑雪、冰壶比赛等多样化的冰上项目，鼓励大学生积极参与其中。借助这些实践活动，推动龙江冰雪文化融入校园文化，拉近大学生与龙江冰雪文化的距离，让大学生亲身感受龙江冰雪文化的魅力。

弘扬传统文化 落实立德树人根本任务

大学生的民族认同感源自其对成长地区的政治认同感，高校为实现思政育人的目标，应将地方文化进行充分运用并深入渗透到教育教学之中。学校在加快课程思政建设的过程中，对龙江冰雪文化和思政教学资源进行有效融合，结合课程思政发展的需求，使课程思政的教育资源更加丰富，极大地增强了课程思政的实效性、针对性，有效落实立德树人的根本任务，提升思政课铸魂育人实效。依托龙江冰雪文化这一宝贵的“资源库”和“活教材”，学校强化了课程思政的融合创新，使大学生的精神世界更加充实，同时也展现了龙江冰雪文化的底蕴，充分激发了龙江冰雪文化在新时代的活力。（高阳 宁凯）

(责编：李依环、熊旭)