原标题：建设高水平商科特色高校 助力东北全面振兴

2022年9月8日，哈尔滨商业大学将迎来建校70周年。七十年来，学校坚守为党育人、为国育才的初心使命，全面落实立德树人根本任务，奋力为东北全面振兴和祖国繁荣富强贡献力量。

沧桑砥砺，薪火传承，风雨七秩扎根黑土

哈尔滨商业大学始建于1952年，是新中国第一所多科性商业大学，也是黑龙江省重点建设的十所大学之一。2000年，经教育部批准，黑龙江商学院和黑龙江财政专科学校合并成为哈尔滨商业大学，自此开启了学校建设发展的崭新篇章。学校在2006年普通高等学校本科教学工作水平评估中获评“优秀”，2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校，2013年成为中俄经济类大学联盟成员，2014年被授予第四届“全国文明单位”称号，2017年荣获“全国五一劳动奖状”，2018年通过教育部本科教学审核评估，同年，学校工商管理学科进入黑龙江省国内一流学科建设行列，应用经济学学科进入黑龙江省哲学社会科学学科体系创新工程学科项目建设名单，2020年被评为黑龙江省“深化创新创业教育改革示范校”。

学校以教学研究型大学为定位，坚持以经、管、工学科为主，突出商科特色，办学水平稳步攀升，学科专业持续扩增，建设成就显著，已建立从本科到博士研究生的完整教育体系。如今的哈尔滨商业大学有涵盖经、管、工、法、文、理、医、艺八大学科门类的本科专业共68个，其中27个专业获批国家和省级一流本科专业建设点。工商管理专业在第四轮学科评估中进入全国前30%，是黑龙江省双一流一期和二期国内一流建设学科；应用经济学、食品科学与工程两个专业在第四轮学科评估中进入全国前40%，是黑龙江省双一流二期国内一流建设学科；数字经济专业进入黑龙江省双一流二期培育学科建设行列。

学校发挥学科和科研优势，扎根龙江沃土，服务地方经济社会发展，在见证新中国建设发展的同时，谱写了一曲雄壮激昂的奋进之歌。1959年学校研制出中国第一台601型“饺子机”，为饺子成为中式快餐的代表美食作出贡献；1960年学校创设我国三大会计记账法之一的“财产收付复式记账法”；同年，学校总结的“读、看、论、讲、做、研、写七字一条龙”教学法研究在全国文教群英会上受到表彰并被推广；1981年学校提出了东北亚经济圈协作开发的学术理论并引发热议；1988年学校研制了国内首台电脑自动加油机并沿用至今；1999年学校完成国家重大科技攻关项目“商业自动化技术集成及示范工程”，为国家和地方经济建设作出了重要贡献。多年来，学校师生始终以提高科研自主创新能力为核心，以科研创新平台为载体，瞄准国家建设与行业发展需求，凝练科研方向，开展协同攻关，在营商环境优化、产业发展、商贸流通以及物流工程与管理、中药加工和食品开发等领域取得了一系列特色鲜明、优势突出的标志性成果。近5年，学校承担国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学基金项目、国家重点研发项目、教育部项目等纵向项目1148项，各类横向项目300余项，科研创新能力不断增强，科研特色更加突出，科研成果转化力度有效提升。

含英咀华，育人为先，践行职责使命

学校坚持实施人才强校战略，坚持引进与培养相结合，强化高层次人才引领作用，打造以“新世纪百千万人才工程国家级人选”入选者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、国务院特殊津贴专家、龙江学者特聘教授、省政府特殊津贴专家及优秀中青年专家、省级领军人才梯队学术带头人等大批专家为核心的教学科研师资队伍。

学校努力构建具有学校特色的新商科人才培养体系，坚持以育人为中心，不断创新人才培养模式，将专业教育与通识教育、创新创业教育有机结合，深化课程体系改革，逐步完善实践教学体系。强化综合素质教育，落实“六卓越一拔尖”人才教育培养计划，积极推进新工科、新商科建设，主动融入“一带一路”倡议和国家沿边开放战略，着力培养德智体美劳全面发展、具有创新精神、创业意识和实践能力的高素质创新型、应用型、复合型人才，并取得了丰硕的成果。

七十年来，学校扎根龙江黑土，播下兴商育人的种子，先后为社会培养、输送20余万名各类专业人才，为服务地方经济社会发展提供了有力的人才保障。

兼容并蓄，开放办学，加强交流合作

学校全方位拓展对外交流与合作，坚持开放办学，走国际化、专业化、特色化发展道路。经过七十年的发展，学校先后与27个国家和地区的108所院校建立了教育合作及学术交流关系，成为中国（教育部）留学服务中心出国留学培训基地、商务部“援外高级学历学位教育专项计划”项目合作院校、商务部对外援助人力资源培训项目承办单位，并承办中国汉语水平考试（HSK）和剑桥商务英语证书（BEC）等国际考试。近10年，学校已培养来自50多个国家的留学生3000余名，已培训来自96个国家和地区的政府官员、企业高管和学校教师2000余名，学校的国际声誉和影响力日益提升。

2021年9月，全省首个企业家学院落户哈尔滨商业大学。学院旨在以产业发展需求为引领，以产教深度融合为导向，以企业家经营管理素质和领导能力提升为核心，持续为企业家助力赋能，为推动龙江全面振兴全方位振兴作出更大的贡献。

人文荟萃，铸魂润心，赓续文化血脉

学校始终秉承“求真至善，修德允能”的校训精神，将“大商铸才、大雅育人、商雅兼备、经世济民”的育人理念渗透到教育全过程。

学校以思想政治工作为主体，红色文化铸魂和诚信文化教育为两翼的“一体两翼”文化育人模式，滋养了以文化人、以文育人的精神土壤。如今，校园里处处充满了商业文化的魅力：“慧海问天”文化墙讲述了中华“商”文化的源远流长，中国书法文化艺术长廊彰显出中华优秀传统文化的独特魅力；商业文化馆被授予全国社会科学普及基地、全国科普教育基地、全国高校博物馆育人联盟会员单位、黑龙江省中小学生研学实践教育基地等称号，馆内陈列的珍稀藏品凸显了商业文化特色。

逢伟大复兴之盛世，承七秩奋斗之累积。担兴商育才之使命，谱家国辉煌之乐章。哈尔滨商业大学师生将踔厉奋发，奋楫笃行，向着建成商科特色鲜明的、高水平的多科性教学研究型大学的目标阔步前行，更将以踏石留印的劲头建功创业，为赓续民族辉煌的华彩篇章而不懈努力。

(责编：李依环、熊旭)