原标题：心怀科学梦想 勇立创新志向

8月21日，第十七届宋庆龄少年儿童发明奖颁奖活动在北京中国科技馆举行，2022年宋庆龄少年儿童未来科学日同期启动。当天，由中小学生设计创作的发明作品、人工智能（编程）作品、创意作品、科技绘画作品等423件作品，从国内外3800余所学校3万余名青少年提交的2万余件参赛作品中脱颖而出，获颁奖项。

活动现场，来自航空航天、车辆工程、油气安全、植物科学、控制科学等领域的院士专家与现场的“小发明家”亲切交流，一老一少、你问我答、寄语明天，欢乐火热的气氛，让多位活动结束后走出科技馆大厅准备离开的院士再次重返场馆，也让更多在暑假、周末跟随父母来到科技馆参观展览的年纪更小的“吃瓜”少年们聚拢在第十七届宋庆龄少年儿童发明奖展览区域，聆听一个个科学与梦想的奇妙故事。

奇思妙想初显“尖尖角”力量

“你为什么会想要设计这个产品呢？”“从小我就对人工智能特别感兴趣，一直梦想长大后能为国家作贡献。”“四年级开始学习编程，还自己发明了人工智能产品，了不起！”在观看获奖的无人自动喷洒消毒液机器人、人工智能花盆、智慧灌溉系统时，不时有因好奇而自发聚集的“小小少年”踮起脚尖，向展台旁的“小发明家”哥哥姐姐们伸长脖子、仰头提问。这些年龄处于10至17岁之间的“小发明家”们热情、自信地回答着一个个“脑洞大开”的“夺命连环问”，清晰的逻辑赢得现场多位知名院士的“手动点赞”。

钟志华、吴伟仁、张来斌、赵进东、李陟……对簇拥在院士身边的现场青少年而言，这些平时在新闻报道中才能见到的知名专家，此刻是如此亲切慈祥、平易近人，很多人第一次近距离感受到了一线科学家的独特魅力。

“在学校时，喷洒消毒液的叔叔阿姨有时会来教室里作业，喷洒过后，同学们和叔叔阿姨们有时候会咳嗽。”发明作品金奖获得者、山西省介休市新学道金泉书院四年级学生阴韵曈说。在网上查资料后，她了解到，消毒液的刺激性会对人体呼吸道造成损伤，于是萌生出做一款无人自动喷洒消毒液机器人的想法。

在阴韵曈看来，“做这款消毒机器人，不是太难也不是太简单”——机器人所需的超声波传感器等材料，学校就可以提供；而自己一个人编程一段时间后，确实遇到了一些困难。在学校老师的指导帮助下，阴韵曈和同学赵佳然最终成功设计出无人自动喷洒消毒液机器人并获得此次活动的金奖。“非常开心，也很激动，之后，我还想发明更多的东西”。

“有的人做菜，要不太咸要不太淡，要不就是不好吃。”当记者问及大连市第七中学7年级学生徐畅设计“家庭饮食健康智控系统”的理由时，这位“耿直男孩”给出了一个这样的回答。半年前，徐畅开始学习C语言，经过努力，设计出了这款包含控制器及具有语音识别和语音合成功能的人工智能摄像头的小发明，它能够实现人机交互、精确指导菜品调料用量、改善菜谱。

为青少年实现梦想创造舞台

宋庆龄少年儿童发明奖举办17届，参与中小学生已超过100万人次。

“建设科技强国，根本靠人才，希望在下一代。”中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓说，举办“宋庆龄少年儿童未来科学日”活动，是奠基科学未来、服务“国之大者”的生动实践。面向未来，要以战略合作育先机、拓新局，推动资源叠加、优势聚合，打造青少年科学教育新平台，拓展民间科技人文交流新渠道，助力社会文明程度新提升，精心培育担当民族复兴大任的时代新人。

今年2月，中国科协和中国宋庆龄基金会签署全面战略合作协议，在青少年科学普及、人才培养、国际合作交流等领域开展全方位合作。中国宋庆龄基金会党组成员、副主席井顿泉表示：“我们将积极践行宋庆龄‘把最宝贵的东西给予儿童’的理念，与中国科协一道，积极开展青少年科普工作，努力提升青少年科学素养，为造就担当民族复兴大任的时代新人、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。”

“这次活动我受益匪浅。”获得发明奖银奖的北京外国语大学附属中学初二学生任意说，“我明白了什么是科学探究精神，我们一定要有天马行空的想象力，有更多好点子，并且努力将想法变为现实，坚持不放弃，才是创造发明的最好方式。”（记者 张亚雄）

(责编：李依环、熊旭)