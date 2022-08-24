单忠德

探索建立与中国特色世界一流大学相适应的思政教育、治理体系与文化生态，推动组织架构的优化重组和流程再造，加快形成协同联动、深度融合的改革创新发展共同体

习近平总书记指出：“我们要建设的世界一流大学是中国特色社会主义的一流大学，我国社会主义教育就是要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”

要建设中国特色、世界一流大学，实现高校高质量、内涵式发展，我们要正视困难差距，坚定信心、深化改革，提升改革科学性、系统性、协同性、前瞻性、稳定性，不断提高教育教学能力、科技创新能力、社会服务能力。

坚持政治思维，党建领航促改革。站在办好中国特色、世界一流大学，为党育人、为国育才，培养社会主义合格建设者和可靠接班人的政治高度，坚持社会主义办学方向，落实好党委领导下的校长负责制，探索建立与中国特色世界一流大学相适应的思政教育、治理体系与文化生态，推动组织架构的优化重组和流程再造，加快形成协同联动、深度融合的改革创新发展共同体。以“献身国防”的红色基因和“航空报国”的蓝色梦想，推进构建“精准育人”思政工作体系。

坚持辩证思维，瞄准问题谋改革。改革就是要奔着问题去、盯着问题改。对于在治理体系、师资队伍、科研创新等方面存在的难题问题，我们要勇于正视、勇于担当、勇于作为，用好改革这一硬招实招，善于用发展的眼光解决发展中的问题。构建以航空宇航科学与技术学科群为主体，力学和控制科学与工程学科群为两翼的学科群建设新体系，打造“一流工科、卓越理科、精品文科、特色交叉”的高标准学科布局。深化教师职称评审、研究生成果分类评价、校院管理体制机制等改革。有序推进现代大学制度建设，全面提升大学治理能力，推动学校有特色、高质量、内涵式发展。

坚持系统思维，统筹全局抓改革。改革是一项关涉全局、覆盖全面的系统工程，必须要统一领导、抓住关键、持续用力。当前，要以深化新时代教育评价改革为牵引，发挥好教育评价指挥棒作用，将“破五唯”贯穿到办学治校的各环节，引导树立科学的教育发展观、人才成长观及选人用人观。牢牢抓住全面提高人才培养能力这个核心点，深化本科、研究生教学改革，统筹开展一流专业、一流课程和优秀教材建设。开设院士等学者走上讲台等一系列前沿课程，弘扬新时代科学家精神，培育创新文化。

坚持底线思维，蹄疾步稳促改革。改革越进入深水区，就越要保持忧患意识，越要集思广益，集聚师生智慧。坚持以师生为中心，围绕师生、关注师生、服务师生，积极争取师生发自内心的支持，将自上而下的改革变为自下而上的共识，让师生自发地支持改革、推进改革。

坚持开放办学、开放创新、开放合作、开放共赢，着力打造产学研深度融合示范样板。学校与南京市政府共建南航国际创新港，与航空工业、航天科技等央企共建实验室，与海外知名高校建立合作关系，为广大师生搭建一流平台。

“追求一流是一个永无止境、不断超越的过程，要明确方向、突出重点。”我们将不断深化改革，以高效能改革创新推动中国特色世界一流大学建设行稳致远。

（作者为中国工程院院士、南京航空航天大学校长）

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)