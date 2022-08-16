本报记者 金 晨

图为参访团成员在张家口大境门前合影。

（河北省台办供图）

“爬长城的路途有些艰辛，但等到两岸同学携手登顶的那一刻，微风拂过面颊，内心不由地赞叹长城的雄伟壮丽。”站上河北金山岭长城将军楼烽火台，就读于暨南大学的台生梁珮岑感慨道。

近日，第四届两岸未来媒体人河北长城文化采风暨微视频创作活动在河北举行。来自中国传媒大学、北京电影学院、暨南大学等高校的台湾籍学生和河北传媒学院新闻影视专业类师生共30余人，赴张家口、承德、唐山三地体验河北长城文化。

长城是世界文化遗产，更是中华文明的象征。在为期9天的活动中，两岸青年学生以弘扬长城文化为主线，参观走访了金山岭长城、大境门长城、白羊峪长城和喜峰口长城抗战遗址等地，亲身感受万里长城的无限风光，了解中华民族自强不息的奋斗精神和众志成城、坚韧不屈的爱国情怀。

在唐山市迁西县，两岸青年走进喜峰口长城抗战遗址，共寻当年“大刀队”坚守长城、抗击日寇的英雄事迹，“宁当战死鬼，不做亡国奴”的呐喊声仿佛在山间响起。“长城抗战、保家卫国，这是两岸同胞的共同历史记忆”“铭记历史，中国人永远要并肩奋斗”……两岸学生纷纷表示。

作为“万里长城第一门”，位于张家口市区的大境门不仅是抵御外敌的“四大雄关”之一，同样也是中国北方最早对外贸易的“开放之门”。从明代起，大境门外元宝山一代就逐渐形成了“贡市”和“茶马互市”的边贸市场，持续繁荣长达450年之久。

今年初，距大境门几十公里的小镇崇礼成功承办了北京冬奥会、冬残奥会的多项赛事。在长城的见证下，中国以自信、开放的姿态迎接四方宾客，向全世界展示了中华文化的魅力。“面临外敌，长城展现的是‘刚’，是抵御侵略的铜墙铁壁；朋友来了，长城表现的是‘柔’，关隘成了开放、交流、融合的大门。”河北传媒学院广播电视专业学生赵颖斌说。

两岸青年还参观走访了涿鹿博物馆、蔚县“剪纸侯”艺术馆、承德避暑山庄、清东陵和迁安金岭矿山公园等地，从历史、文化、生态等多方面感受河北的发展与变迁。

活动期间，两岸学生充分发挥新闻影视专长，组成6个“跨海峡”拍摄制作团队，用镜头记录燕赵大地的风土人情。由两岸学生制作的《归》《冀忆》《长城，民族的脊梁》等优秀短视频、微电影作品，通过精巧的情节设计，传递长城文化中不屈不挠、开放包容的内涵，同时展现两岸同胞割不断的血脉情缘。

“我们的灵感来源于‘回家’二字，讲述了台湾青年奔赴长城，忆往寻根的故事。”中国传媒大学台生黄羚善说，自己参与制作的《归》以参访见闻为主线，通过微电影的形式，将台湾青年对长城的向往和眷恋娓娓道来。影片还结合了中国传统戏曲、传统服饰和舞蹈等元素。“在拍摄和制作中，我充分感受到大陆同学的专业，学习收获颇多，希望有机会一起拍摄制作更多作品。”黄羚善说。

两岸未来媒体人河北长城文化采风活动由河北省台办、河北省教育厅、河北传媒学院共同主办，目前已连续举办四届，是冀台两地青年交流的重要活动之一。河北省台办主任魏四海说，希望两岸学生能够在活动中感受河北的风土人情、建设成就和发展机遇，做好燕赵文化、长城文化的推广者和代言人，把河北的故事、在大陆的经历感悟，分享给更多台湾青年。“我们将继续为冀台交流合作和融合发展创造更广阔的空间，欢迎广大台湾青年到河北追梦、筑梦、圆梦，共享祖国大陆的发展红利。”

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