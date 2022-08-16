人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

在孩子心中埋下体育运动的种子

高  佶
2022年08月16日08:29 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　从学习掌握运动技能，到培养迎难而上的拼搏意识；从增强团队协作能力，到提高临场应变能力，体育不仅为孩子们强健身体素质、锤炼意志品质提供了平台，更为他们的全面发展奠定了基础

　　

　　怎样让孩子度过一个印象深刻的暑假？近日，在北京东城区，不少孩子通过一场环湖跑活动丰富了假日生活：在龙潭西湖公园健身步道上结伴奔跑，进行趣味运动闯关，完赛后还可以获得纪念证书。欣赏园中美景，呼吸新鲜空气，体会拼搏后的成就感，享受运动带来的喜悦。有了体育的陪伴，这个暑假对这群参赛小选手来说，十分难忘。

　　在这个假期，越来越多的家长带孩子接触体育运动，提高运动能力。

　　体育为孩子们打开了兴趣之门。天气炎热，广西南宁李宁体育公园内人气火爆。游泳馆内，小学员们在教练的带领下认真做着准备活动，然后有序下水；羽毛球课后，大家意犹未尽，几个家庭自发组成亲子小队切磋球技。气温虽高，但孩子们愿意尝试不同的体育项目，活泼的身影随处可见。“原本小孩怕热不爱出门，但来到这里上了几次课后，练上瘾不想走了！”一位家长说。

　　一方面，体育可以强身健体、放松身心，丰富孩子们的假期生活。另一方面，体育能够拓宽视野，滋养心灵，对孩子们的未来发展产生积极的影响。

　　8月2日，中国滑冰协会为西藏昌都市达野中心小学的学生们带来一堂滑冰课。虽然大部分学生是第一次接触滑冰，两个小时的体验内容也不轻松，但学生们依然情绪饱满地投入练习，反复琢磨动作要领。从接触冰雪知识，到“上阵”练习滑冰，很多孩子对冰雪运动产生了兴趣。

　　从学习掌握运动技能，到培养迎难而上的拼搏意识；从增强团队协作能力，到提高临场应变能力，体育不仅为孩子们强健身体素质、锤炼意志品质提供了平台，更为他们的全面发展奠定了基础。

　　体育在孩子心中埋下运动的种子，激发他们探索外部世界的浓厚兴趣，增强对未来美好生活的向往。体育就像一扇窗，让孩子看到更加广阔的世界。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月16日 16 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部