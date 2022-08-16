高 佶

从学习掌握运动技能，到培养迎难而上的拼搏意识；从增强团队协作能力，到提高临场应变能力，体育不仅为孩子们强健身体素质、锤炼意志品质提供了平台，更为他们的全面发展奠定了基础

怎样让孩子度过一个印象深刻的暑假？近日，在北京东城区，不少孩子通过一场环湖跑活动丰富了假日生活：在龙潭西湖公园健身步道上结伴奔跑，进行趣味运动闯关，完赛后还可以获得纪念证书。欣赏园中美景，呼吸新鲜空气，体会拼搏后的成就感，享受运动带来的喜悦。有了体育的陪伴，这个暑假对这群参赛小选手来说，十分难忘。

在这个假期，越来越多的家长带孩子接触体育运动，提高运动能力。

体育为孩子们打开了兴趣之门。天气炎热，广西南宁李宁体育公园内人气火爆。游泳馆内，小学员们在教练的带领下认真做着准备活动，然后有序下水；羽毛球课后，大家意犹未尽，几个家庭自发组成亲子小队切磋球技。气温虽高，但孩子们愿意尝试不同的体育项目，活泼的身影随处可见。“原本小孩怕热不爱出门，但来到这里上了几次课后，练上瘾不想走了！”一位家长说。

一方面，体育可以强身健体、放松身心，丰富孩子们的假期生活。另一方面，体育能够拓宽视野，滋养心灵，对孩子们的未来发展产生积极的影响。

8月2日，中国滑冰协会为西藏昌都市达野中心小学的学生们带来一堂滑冰课。虽然大部分学生是第一次接触滑冰，两个小时的体验内容也不轻松，但学生们依然情绪饱满地投入练习，反复琢磨动作要领。从接触冰雪知识，到“上阵”练习滑冰，很多孩子对冰雪运动产生了兴趣。

从学习掌握运动技能，到培养迎难而上的拼搏意识；从增强团队协作能力，到提高临场应变能力，体育不仅为孩子们强健身体素质、锤炼意志品质提供了平台，更为他们的全面发展奠定了基础。

体育在孩子心中埋下运动的种子，激发他们探索外部世界的浓厚兴趣，增强对未来美好生活的向往。体育就像一扇窗，让孩子看到更加广阔的世界。

《 人民日报 》（ 2022年08月16日 16 版）

(责编：郝孟佳、李依环)