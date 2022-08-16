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近日，科技部、财政部等五部门联合印发《关于开展减轻青年科研人员负担专项行动的通知》，引发广泛关注。

此次行动被称为减轻青年科研人员负担专项行动3.0。从2018年开始，相关部门已经连续开展多轮减负专项行动。其中，专项行动1.0主要是围绕减表格、解决报销繁、精简牌子等问题，2.0则聚焦部署成果转化尽责担当、科研人员保障激励等行动，3.0瞄准的是解决青年科研人员面临的崭露头角机会少、成长通道窄、评价考核频繁等问题。减负行动从1.0到3.0，不断向纵深推进，体现了相关部门充分激发青年科研人员创新活力的决心。

青年时期正是人生中创新思维最活跃、精力最旺盛的时期。这几年，相关部门有意识改变论资排辈的科研生态，但仍然还有许多青年人奔波于“跑经费”“争项目”，很少有挑大梁、当主角的机会。这次《通知》规定了国家重点研发计划中的青年人才比例，并且规定一些机构的基本科研业务费用于资助青年科研人员的比例一般不低于50%，就是要千方百计搭平台、拓空间，帮助青年人才尽展其才、圆梦出彩。

培养青年科研人才，要让他们真正从繁杂事务中抽离出来，回归科研主业。近年来，各地区各部门不断清理“四唯”，特别是破除“唯论文”倾向，表格多、报销繁、检查多等科研人员反映突出的问题也得到有效解决。但是，青年科研人员依然面临考核评价周期短、程序过于频繁等问题，“白天忙杂事，晚上搞科研”也是常态。《通知》指出，要合理评价青年科研人员实际工作贡献，确保青年专职科研人员工作日用于科研的时间不少于4/5等。这有利于让他们从应付行政事务的纷繁复杂中解脱出来，有更多时间探索真理。

培养青年科研人才犹如孵苗育秧，还要关注他们的生活和工作焦虑。一项针对我国超过1万名科技工作者的调查数据显示，一定比例的科技工作者可能有不同程度的焦虑。这背后既有实际收入、社会地位与期望存在较大落差的原因，也存在部分科研人员出现了认知偏差和心理问题。《通知》明确提出，定期组织青年科研人员开展心理健康咨询和心理疏导。这一举措有助于解决广大青年科研人员心理焦虑，回应了大家的期待。

要想在科学事业上实现从跟跑到领跑的跨越，就要不拘一格发现并任用优秀人才。期待相关单位都能贯彻落实新政策，让有能力的青年科研人员大展作为，让创造活力竞相迸发，聪明才智充分涌流。

（摘编自《南方日报》）

《 人民日报 》（ 2022年08月16日 12 版）

(责编：郝孟佳、李依环)