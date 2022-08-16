杨静 郑兵

原标题：职业院校怎样建“产业学院”

高职院校产业学院是围绕产教融合、校企合作而衍生的新型办学模式。2020年7月，教育部办公厅、工信部办公厅发布的《现代产业学院建设指南》提出，产业学院的建设目的是要完善高职院校产教融合、协同育人机制，构建高等教育与产业集群联动发展机制，以便打造融合人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等功能于一体的新型人才培养实体。

2021年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出，“推动校企共建共管产业学院、企业学院，延伸职业学校办学空间”。这里的企业学院，本质上是产业学院，说明在政策层面，政府对职业院校建设产业学院高度重视。然而，产业学院的建设路径是什么？在笔者看来，以“政行校企”作为主体，“产学研创”为工作对象，实施“岗课赛证”融合的育人模式，是促进现代高职产业学院发展的关键。

“政行校企”是管理产业学院的主体。高职院校中的产业学院，是在政府相关政策支持和协调下，行业协会领衔行业企业与高职院校，联合共建的多元协同创新和育人平台。目前看来，“政行校企”的主体作用仍需拓展。近几年，国务院、教育部及部分省市政策文件中均有提及产业学院，也有针对产业学院建设的政策文件，但这些文件对产业学院主要是原则性的指导意见，涉及面宽，执行时需因地因时制宜。从行业方来看，遵循政府政策重建与学校、企业的合作机制很有必要。在这一过程中，要致力改变行业协会参与度不高的状态，鼓励其与企业联手，成为高职院校办学育人的主体之一，发挥行业协会对企业和学校的双重指导作用。高职院校应改变距行业远、离企业近的认知，主动与行业协调，以便行业协会能够对学校育人进行有效投入。

创新校企合作办学机制、实现产教深度融合，是产业学院建设发展亟须进一步解决的问题。因此，加强政府、行业、企业和学校等多方联动势在必行。“政行校企”联动，旨在以坚实的政策保障和正确指导为牵引，推动校企开展良性、深入的合作。可以说，这一高职院校创新办学模式的联动机制，显然是职业教育创新性人才培养不可或缺的高质量平台。目前来看，产业学院多是学校下属的具有相对独立运作管理体制和运行机制的二级学院。为进一步推动这个新型学院稳步发展，国家和当地政府应出台专项政策，加强政府统筹协调和推动力度，为“政行校企”四方合作提供长效保障机制。行业协会为行业学院发展提供重要平台支撑，负责产业发展信息收集、分析，指导校企合作发展路径并向政府提供决策咨询，推动本产业发展、指导人才培养，也可为教学质量、学生实习与就业提供便利条件和服务保障。

“产学研创”是产业学院的工作对象。按照教育部发布的《现代产业学院建设指南（试行）》，产业学院以“产学研创”为工作对象，须完成创新人才培养模式、提升专业建设质量、开发校企合作课程、打造实习实训基地、建设高水平教师队伍、搭建产学研服务平台、完善管理体制机制等7项主要建设任务。

顶层设计之下，高职院校协同育人是大势所趋。在笔者看来，要做好协同育人，未来还需要做好三个层面工作：一是“产学一体”，要将专业群与当地重点发展的产业群紧密对接，探索产学融合人才培养新模式，推动产业结构转型升级，为当地相关产业发展提供智库保障。将产业先进技术、产业优秀文化、产业发展需求融入教育教学全过程，促进教育链、专业链、人才链与产业链、创新链、需求链有机衔接，提升职业教育产业含量及技术含量，使产业学院具有可持续的核心竞争力。二是“产研一体”，产业学院通过引进高层次人才搭建科研平台，培养、打造一批高水平科研、教学创新团队，形成人才聚集效应，进而为企业解决生产、管理技术或应用难题夯实人力基础，服务产业转型升级。三是实现“产学研创一体”。高职院校产业学院应积极搭建创客空间，通过开展各类活动和创新创业竞赛吸引师生参与，构建由“专业导师+企业导师+创业导师”组成的结构合理的指导师资团队，引导师生融入地方特色产业和创意产业发展，促进行业新产品、新技术的开发，利用行业、企业资源优势，提高孵化企业成功率。三者不可偏废，方能产生良好的协同育人效果。

“岗课赛证”是产业学院的工作抓手。作为深化职业教育办学模式改革的育人平台，产业学院要想达到预期建设成效，推动“岗课赛证”融通无疑是重要抓手之一。

当然，我们应清醒认识到，“岗课赛证”非学校一方可以解决，需行业界、企业界、教育界共同发力。在探索“岗课赛证”融合育人模式过程中，产业学院应不断调整课程体系，以课改实现专业与产业之间的无缝对接。“岗课赛证”融合育人模式以岗位需求为逻辑起点，“课”是载体，“赛”“证”则是围绕岗位职业能力需求而开展课程改革的关键要素，因“岗”而设，随“岗”而变。基于岗位技能标准，以真实数据、素材、任务开展理论实践一体化教学。借助各级职业技能大赛等高水平竞赛平台，让高端技能引领教学改革，加强“课赛”融通，充分发挥“以赛促教”“以赛促学”“以赛促改”的作用。加强“课证”融通，融合企业认证内容，以实际案例为对象，及时纳入新技术、新工艺、新规范，使学生的知识能力、技术技能水平、职业素质培养有机结合、成长为全方位适应现代产业转型升级的技能人才。

（作者：杨静 郑兵，分别系海南科技职业大学副教授、教授）

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