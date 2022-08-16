孙宏艳

原标题：好家风要“有模有样”

家风是一个家庭的风气，犹如无处不在的空气，弥漫在家庭的每个角落；犹如绵绵细雨，滋润着家庭的每个成员。家风对个人、家庭、社会、国家都具有重要意义。从个人和家庭层面说，家风影响着每个家庭、每个成员的生活，浸润着家庭成员的精神和心灵，对家庭中每个人的文化修养、道德品质、生活方式等都有深刻影响；从社会和国家层面说，家是最小国，国是千万家，家风是国风的基础。因此，习近平总书记特别关心家庭、家教和家风，多次在讲话中谈及家风，如：“家风好，就能家道兴盛、和顺美满；家风差，难免殃及子孙、贻害社会”，“广大家庭都要弘扬优良家风，以千千万万家庭的好家风支撑起全社会的好风气”，“家风家教是一个家庭最宝贵的财富，是留给子孙后代最好的遗产”。2022年1月1日，家庭教育促进法正式实施，其中有5处提到家风，可见家风对家庭教育的重要意义。

好家风须“有模有样”

家庭是孩子社会化的主要场所之一，儿童从父母和其他家人那里学习道德规范、社会行为准则等，家庭成员的行为对孩子具有代际传递作用。家庭文化、家庭关系、家庭结构、家庭支持网络等均会对家长的行为产生影响，家长的行为又通过代际传递使孩子模仿、习得。有研究发现，母亲对子女的教育行为有约三分之一和外祖母的教育相同。孩子的认知与发展又与父母关系密切，因为孩子认识世界是从家庭、家长、家风开始。家长如何与邻里相处，家庭如何安排日常生活、家庭活动，这些家风的具体元素对孩子形成良好行为具有奠基作用，对其认识生活与世界具有桥梁作用，对其陶冶性情与品德具有熏陶作用。为此，家庭教育促进法第一条就提出，为了引导全社会注重家庭、家教、家风……制定本法，并在第四条要求国家工作人员带头树立良好家风。

什么样的家风才算好家风？如果说100个家庭有100个家风，那么也可以说100个好家风都有一个共同特征，那就是引领家庭成员向上向善。好家风就是要“积善”并且要谨防“积不善”，这是判断好家风的标准。

好家风由家庭文化、生活方式、行为准则、价值观念等很多要素构成。向上向善的家庭具有尊老爱幼、夫妻和睦、邻里团结等良好美德与行为，向上向善的家庭会主动拒绝不良行为。有人认为家风是自家的事，“躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋”。但家风也要有家国情怀，要把个人发展、家庭发展和国家发展结合起来，要提倡爱家爱国相统一，让每个人、每个家庭都为中华民族大家庭作出贡献。因此，好家风还要处理好“虚”与“实”、“小家”与“大家”这两对关系，这才是好家风的模样。

搭好“四梁”，构建好家风的核心要素

家风是一个家庭的性格和气质，不同的家风形成了千家万户不同的形态，也影响着家庭成员的风貌。家风由很多要素构成，主要有四个核心要素。

第一是家庭关系。家庭的本质是家庭关系，夫妻俩构成了家庭，形成了夫妻关系，有了子女后形成了亲子关系，有了孙辈后形成了隔代关系……家庭关系直接影响家风形成。夫妻关系和睦、互相体贴、尊重长辈、爱护子女的家庭，孩子生活在温暖中，也会懂得爱护和关心他人，从而形成友善的家风；如果夫妻关系紧张，孩子就会生活在害怕的氛围里，逐渐形成胆小怕事、憎恨他人的家风。

第二是家庭生活。家庭的主要议题是生活，家庭如何安排日常生活，拥有怎样的生活方式，直接影响家庭每位成员的气质，也直接影响家风的形成。如果家庭重视一日三餐、经常运动，那么这个家庭更易形成热爱生活的家风。如果家长每天刷手机、打麻将，对家庭生活不上心，那么这个家庭更可能形成鄙视劳动、游手好闲的家风。家庭生活对家庭成员尤其是孩子也有特别的教育意义。陶行知先生说：生活即教育，好的生活就是好的教育，坏的生活就是坏的教育，认真的生活就是认真的教育，马虎的生活就是马虎的教育。

第三是家庭文化。家庭文化是家风的精神内核，家庭文化由家庭成员的价值观、行为、思想等呈现出来。家庭的物质生活如服装、家居物品等是文化，家里的饮食、休闲、消费等也是文化，家庭成员的价值观、道德行为等同样是文化，这些元素由表及里共同构成家庭文化。

第四是行为规范。行为是家风的外部呈现，当我们描述某个家庭的家风时，常常会说一些具体行为，如“他们家爱运动，一家人经常去跑步”“他们家很友善，见面总是主动打招呼”“他们家挺懒，家门口从不打扫”……这些呈现出来的行为让我们看到不同的家风。家风的内核是价值观，家风的外显是行为，价值观通过行为呈现出来，固定为习惯并传承下来，最终成为家风。家庭行为规范就是一个家庭的规矩，是家庭成员共同遵守的行为准则。

因此，家庭关系、家庭生活、家庭文化、行为规范是家风构成的四个核心要素，要建设良好家风就要搭建好家风的四个“大梁”。

立好“八柱”，优化家风建设路径

建设良好家风要落到具体行动上。要围绕家风的“四梁”，从八个方面加强优良家风建设，这既是家风建设的主要路径，也是家风的“八柱”。

家庭关系中，要重视夫妻关系和亲子关系。家庭是一个系统，夫妻关系、亲子关系、隔代关系、同胞关系等是家庭中的次系统。建设优良家风要先构建好和谐的夫妻关系和亲子关系。

家庭生活中，要重视沟通和示范。沟通是家庭生活的润滑剂。良好的沟通是双向的，是心理互动的过程，是心理相融的基础。心理相融又是建立良好关系的基础。因此，建设优良家风要重视沟通，尤其是亲子沟通对孩子的成长更是意义重大，它深刻影响着孩子的社会适应能力、心理健康、同伴关系以及学业成就等。另外，身教重于言教，家长在家庭生活中要特别注意给孩子做示范，家风就是在家长日复一日的示范和熏陶中逐渐形成的。

家庭文化方面，要更重视尊重和学习。建立良好家风要秉承尊重的理念，尊重的本质是按规律办事，尊重家庭成员的特点。比如，家长要尊重孩子的想法，父辈要尊重祖辈的生活习惯等。“腹有诗书气自华”，家庭还要形成好的学习氛围，使家庭成员在书香中增长见识、修身养性，形成积极向上的家庭文化，用书香浸润好家风。

行为规范方面要更重视规则和习惯。建立好家风要先立好规矩，规矩是家庭生活运行的准则，是家庭价值观的体现。家长要发挥孩子的主动性，请孩子和家长一起立家规，大家共同去遵守。家人一起讨论和订立家规的过程也是建设良好家风的过程。家风是通过行为呈现出来的，好行为形成好习惯，好习惯构成好家风，家庭生活注重培养良好习惯就是在建设好家风。

（作者：孙宏艳，系中国青少年研究中心少年儿童研究所所长，研究员）

(责编：郝孟佳、李依环)