原标题：教育基地成为国防大课堂

【爱我国防】

这两天，在云南腾冲，滇西抗战纪念馆和国殇墓园的参观人群明显增加。在专业讲解员之间，经常有小小讲解员的身影。这些小小讲解员，都是腾冲市各小学的学生。滇西抗战纪念馆通过考核招募到110位优秀小小讲解员，利用周末及假期到馆为游客提供志愿讲解服务，成为馆内一道亮丽的风景线。通过讲解，国家、国土、国界等国防意识的种子，在孩子们心中生根发芽。

暑假期间，滇西抗战纪念馆还组织小小讲解员现场表演《万人送粮》和《小战士》两部抗日情景剧，反映滇西各族群众积极参与抗击日寇的场景。

“我们纪念馆是国防教育基地，每年接待游客60余万人。每逢‘七七事变’、抗战胜利日、腾冲收复日等重要日子，我们都要请抗战老兵来参加抗战纪念活动。”滇西抗战纪念馆副馆长马娟告诉记者。

在云南麻栗坡县天保镇芭蕉坪中越边境附近有一所“帐篷小学”，学校大门上那顶迷彩帐篷格外引人注目，校园里时常响起孩子们合唱的一首歌：“老山脚下，盘龙江边，我们的帐篷小学，披上战争硝烟。亲人解放军教我们学文化，亲人解放军保卫我们的家园……”

1984年12月，参加老山作战的解放军某部用两顶帐篷当教室，用炮弹箱当桌椅，建起“帐篷小学”。两名士兵老师将9名失学孩子召集在帐篷里上课，成为战地独特的风景。如今，“帐篷小学”在校生增加到100多名，历届毕业生有900多名。“学校把国防教育纳入校本课程，每周三下午开展国旗下演讲，每周请部队官兵作为校外辅导员普及国防知识，增强孩子们的爱国意识。”“帐篷小学”现任校长马发燕说。

近年来，麻栗坡县通过建立老山、八里河东山、扣林山、者阴山4所少年军校，增强少年儿童国防意识。以麻栗坡烈士陵园、老山作战纪念馆、天保口岸、老山神炮遗址、“排雷英雄”杜富国负伤的坝子雷场等地为现场教学点，力争“一个现场教学点就是一部活教材，一次现场教学课就是一次精神洗礼”。

“帐篷小学”、少年军校、滇西抗战纪念馆是云南省依托教育基地开展国防教育的缩影。云南是护国运动发起地、红军长征经过地、滇西抗战主战场。多年来，云南重点建设好一批国防教育基地，有效挖掘和丰厚了全民国防教育资源。为增强国防教育基地吸引力、影响力，云南省政府2015年重新命名了67个省级国防教育基地，加强了示范基地的建设、宣传和推介。

今年5月18日国际博物馆日前后一周，迪庆红军长征博物馆携手迪庆州博物馆在香格里拉中学举办《兴盛番族之光——红军长征过迪庆》流动展览进校园活动，增强同学们爱党、爱国、爱家乡的情感，将红色传统、爱国主义厚植于学生心中。

1936年4月，红二、六军团渡过金沙江进入迪庆境内并作休整，召开了重要的“中甸会议”，而迪庆红军长征博物馆是收藏、研究、陈列和展示中国工农红军长征经过涉藏地区爬雪山过草地的博物馆。“迪庆红军长征博物馆已成为全州党政干部、驻地部队、学生、各族群众等接受红色文化和国防教育的实践大课堂。开馆至今，前来参观的青少年就超过100万人次。”迪庆红军长征博物馆馆长潘高原说。

云岭大地上的一个个国防教育基地，正成为国防教育的实践大课堂，国防意识的种子正在孩子们心中生根发芽。

（记者 张勇）

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