人民网北京8月15日电 （记者何淼）加快数字化转型的脚步，抓住数字经济新业态带来的机遇，已经逐渐成为社会各领域关注的重点。为促进高素质技能人才培养，推动现代化职业教育高质量发展，2022国际数字经济人才发展年会暨数字化变革与职业教育创新发展学术研讨会日前在京举办。

据了解，相关系列活动已成功举办多届，今年活动主题围绕国家数字经济与职业教育发展战略，多位业界、学界及职业院校的专家在会上通过线上线下的方式进行了交流分享。

图为数字化变革与职业教育创新发展学术研讨会现场。主办方供图

“数字化转型时代，技术赋能产业加速推动着经济社会发展的步伐，新技术、新场景、新模式的不断涌现为职业教育带来了新的挑战和机遇。”中国职业技术教育学会副会长陈李翔上这样说。

陈李翔从职业教育新理念、产业发展新动向、职业发展新技能、职业学习新途径、数字经济新人才五个方面系统全面介绍了职业教育创新发展方向和实施路径。他认为，国家大力发展职业教育，推进职业教育改革，提高职业教育质量，增强职业教育适应性，建立健全适应社会主义市场经济和社会发展需要、符合技术技能人才成长规律的职业教育制度体系，为全面建设社会主义现代化国家提供了有力人才和技能支撑。

数字化转型时代，技术赋能产业加速推动着经济社会发展的步伐，新技术、新场景、新模式的不断涌现为职业教育带来了新的挑战和机遇。陈李翔指出，《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》共标识97个数字职业，这将成为我国职业分类工作的重要创新，有助于推动数字经济、数字技术和数字治理发展，提升全民数字素养，增强从业人员的社会认同度，进而引领职业教育培训改革。

“如何推动数字化职业专业建设，推动传统专业数字化升级，已经成为当前职业教育的重点工作。对企业来讲，最大的问题是数字产业化和产业数字化，当前最重要的任务就是产业数字化的改造。”陈李翔说。

中国中小企业协会专职副会长朱玉作以《创新引领 推动中小企业高质量发展》为主题进行分享。他认为当前中小企业要渡过难关，最重要的还是借助外源“输血”从而激活“自主造血”，转型升级寻求突破。

朱玉指出，我国数字化转型由消费领域向生产领域扩展，中小企业数字化转型是产业数字化的关键点，也是难点，主要表现为：前期生产流程再造的投入高，不愿转；企业难以估算转型预期收益，不敢转；涉及商业秘密的数据安全难以保障，不想转；企业缺乏信息网络专业技术人才，不会转。推动中小企业数字化转型，必须从解决这些突出问题入手。

谈到如何推动问题解决，朱玉建议，一是顶层设计与因地制宜相结合，适度超前建设层类分明、功能多元的数字经济人才培养体系；二是深化数字经济领域新工科、新文科建设，发展数字经济相关交叉专业，培育跨领域、跨学科、跨专业的复合型人才；三是牢牢抓住培养优秀教师和编写优秀教材这个“牛鼻子”；四是深化科教融合和产教融合，双轮驱动人才培养模式创新，实现教育链、人才链与产业链、创新链、价值链、资金链有机衔接。

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