人民网北京8月15日电 14日，由教育部主办，北京外国语大学承办的教育部2022年“职教国培”示范项目——全国职业院校教师发展中心负责人研修班在北京外国语大学开班。

教育部教师工作司教师发展处处长赵静表示，希望北外作为部属高校在本次研修中充分发挥高端示范引领作用，创新培训方法模式，突出类型特色，确保培训质量，打造优秀项目标杆，也希望参训学员能够学有所得，立足岗位，做到知行合一。

北京外国语大学党委常委、副校长丁浩指出，“职教国培”示范项目是教育部提升职教教师队伍整体素质和能力水平的重要工程，是最具权威性和代表性的国家级职教教师培训项目，希望能够以此次研修为新的起点，充分发挥示范作用，高标准、高水平、高质量完成全国职教教师培训任务。

北京外国语大学外研培训中心总监、外研社职教分社社长李淑静介绍了研修的总体设计和要求，提到研修围绕“教师素养”和“培训管理”两个关键词，构建了政策理论引领，技能素养主体，国际视野拓展，资源共享支撑的任务导向系统化课程体系，其中首创“导师研修指导制”模式将会成为最大亮点。

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