8月13日晚，山东招远市发布了星童幼儿园食品安全问题最新调查情况通报：

近日，在山东省、烟台市相关部门指导监督下，招远市成立联合调查组对网传星童幼儿园使用问题食材一事进行了深入调查，查明系由该园离职厨师赵某某散布不实信息引发。

8月5日，有网民发布“曝光金街某幼儿园，给孩子们吃烂坏的食物”视频，引发关注。经调查，网传视频涉及的8张照片，由该园原厨师赵某某于2021年底私自拍摄，其中，5张为初加工剔除废弃的猪肉照片、1张为冻坏废弃的西红柿照片、1张为食用油照片(经调查符合标准)、1张为大米外包装照片(经调查质量合格)。2022年4月，赵某某因日常琐事对幼儿园负责人徐某某不满而离职。为泄私愤，在明知照片中的问题食材均为初加工剔除的废弃食材、未进入加工烹饪环节的情况下，将照片转发给幼儿园原保育员张某某等4人，声称“星童幼儿园采购并使用这样的食材给孩子们吃”。8月5日上午，张某某将这些照片再转发给刘某某，后者在个人网络账号发布。经调查，赵某某如实陈述了上述事实，且有相关证人证言及电子数据证实。因涉嫌虚构事实扰乱公共秩序，赵某某已被公安机关依法行政拘留。

经调查，星童幼儿园食堂从业人员均持有效健康证明，大宗食品均为定点采购并有采购记录，厨房监控已接入招远市市场监管局“互联网+明厨亮灶”系统。2021年7月以来招远市市场监管局对该园进行了6次现场检查，均有检查记录台账；经对6名厨师(含3名辞职人员)、9名保育员逐一询问，均称未发现该园有使用过期、腐烂食材等类似问题。通过走访老师与部分家长、比对疾病数据库等方式，对幼儿园孩子进行了食源性疾病调查，未发现因在园内就餐引发群体性呕吐腹泻等情况。目前，已对有查体意愿的155名幼儿进行了体检，结果全部正常。

8月12日上午，联合调查组召开情况通报会议，51名家长代表、15名幼儿园教师参加，面对面通报情况，现场解答家长疑问。

通报还回应了网民关注的几个问题：

1、关于网传“生蛆肉”照片。系幼儿家长李某某8月6日下午在幼儿园厨房外非加工区拍摄的废弃腐烂洋葱，后被个别网民截图放大，当作“生蛆肉”照片传播。

2、关于网传“淋巴肉”图片。经严格比对，与2017年10月24日某网站发表的科普文章《猪身上的这块肉不能吃》中的图片相同。

3、关于幼儿园负责人徐某某转运食品食材情况：

据徐某某陈述，网上相关照片被转发后，因担心个人存放的过期食品及食堂临近保质期食材，被家长看到后引起误解和麻烦，于8月6日21时许，将部分食品食材转运到幼儿园后院，其间被部分家长发现并围堵在门口，所转运的112件物品被相关部门登记保存。8月7日，招远市市场监管局在21名家长代表、执法人员全程监督下，抽检查验封存食品，对大件包装的99件食品原材料，会同山东益源检验检测有限公司、山东同济测试科技股份有限公司2家域外专业检测机构，进行了22批次抽检，结果均合格。同时，检出小件包装的过期食品13件，据徐某某陈述和了解核实相关人员，13件过期食品均为徐某某个人购买，因长期闲置而过期，并没有供幼儿食用。经市县两级市场监管部门认真比对该园2022年1月以来进货台账、2022年6月以来餐食食谱、2022年1月以来厨房视频监控，均未发现该园食堂购买使用13件过期食品的记录。

通报说，今后招远市将扎实做好各项后续工作，全面细致开展调查核实，对违法违规和造谣生事行为，依法依规严肃处理。立即对全市幼儿园食品安全开展起底式检查，举一反三抓好校园食品安全检查和日常监管，确保中小学校和幼儿园食堂“明厨亮灶”全覆盖，以最坚决的态度、最严格的措施，切实维护广大学生生命健康安全。

(责编：孙竞、何淼)