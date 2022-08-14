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点赞两岸交流的青春力量（微言）

张  烁
2022年08月14日09:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　“这里是黄河入海的地方，我只能惊叹大自然的造化是多么奇妙……”前不久，10余名台湾青年从山东东营的黄河入海口溯河而上，直至青海黄河源头，沿途走访9省区36个地市的黄河人家。一路走，一路拍，台湾青年制作发布的“台青黄河游记”新媒体产品受到关注和好评。

　　了解黄河、了解大陆、了解中华民族历史与现实，“台青黄河游记”活动提供了一个新的视角。目前，活动已走访山东、河南、陕西等地，台湾青年和当地青年一起，实地感受黄河流域的壮阔风景、优秀传统文化、民俗文化和生态保护，见证黄河流域的发展进步和沧桑巨变，彼此增进了理解、收获了友谊。

　　两岸同胞特别是青年人开展丰富多彩的交流活动，展现了两岸融合发展的青春力量。“我发现祖国大陆有非常多的资源和机会。”实地交流中，很多台湾青年真切感受到，大陆是希望的沃土，也为台胞台青的成长成才、事业发展提供了无限可能。确实如此，对台湾青年来说，如果热衷传统文化，可以来大陆从事非物质文化遗产传承相关的工作，这里有丰富多彩的非物质文化遗产项目；如果崇尚个性，可以在大陆找到有趣的音乐、舞蹈、绘画，志同道合的人不在少数；如果喜欢美味佳肴，可以把台湾特色菜肴搬到大陆餐桌，让大家共同分享……近年来，各地各部门推出系列惠台利民政策措施，许多台湾青年把握机遇、发展事业，实现了青春梦想。

　　期待更多台湾有志青年来大陆追梦筑梦圆梦，绘就两岸融合发展的美丽画卷！


　　《 人民日报 》（ 2022年08月14日 06 版）
(责编：孙竞、何淼)

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