程 龙

南海之滨、珠江两岸，粤港澳大湾区的发展日新月异，国际一流湾区和世界级城市群建设迈出坚实步伐。作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，创新的活力在这里不断迸发，创业的浪潮在这里奔涌向前。

一个个发生在粤港澳大湾区的创新创业故事，生动讲述着什么是把握机遇、什么是敢闯敢干，许多创业梦想在这里成真，无数人生精彩在这里成就。

大湾区，大机遇。资金、技术、政策、供应链、创业氛围……在这片热土上，创新要素不断聚集，创新平台密集形成，创新企业和创业团队加快发展。这片热土给创业者带来成功的事业和美好的未来；创业者的智慧与汗水，也回馈给这片热土以活力与希望。

大湾区，大未来。青年人是全社会最富有活力、最具有创造性的群体，也是推动创科发展的生力军。大湾区的创业故事中洋溢着青春活力，一批批青年创业者勇于创造、敢担重任，在大湾区的发展浪潮中奋楫笃行，在创新创业的广阔舞台上绽放青春。

创新创业的热潮，让粤港澳大湾区生机勃发。相信心怀梦想的青年人，一定能够在创新创业中出彩圆梦！

《 人民日报 》（ 2022年08月14日 06 版）

(责编：孙竞、何淼)