陈国治

内驱力是一个人坚定目标、克服困难、自主成长的内生动力。如何唤醒和提升孩子的内驱力，帮助他们健康成长？如何科学地给予孩子爱与支持，帮助他们形成可持续发展的健康人格？这是每个家长、教师都应该认真思考的问题。

首先要从优化关系入手，满足孩子对于安全感、归属感的需要。良好的亲子关系和师生关系是教育的前提，也是孩子健康成长的重要基础。家长和教师应成为良好的情绪管理者，并将积极情绪传导给孩子，既要防止骄纵溺爱，更不能指责谩骂。当发现孩子身上的缺点与不足时，要学会因势利导，以支持者的角色，将问题转化为孩子下一阶段的成长目标，设计能够激发孩子兴趣的、有挑战性的发展任务，鼓励孩子克服困难，自我成长。

还要以尊重选择为基础，让孩子意识到学习是其自己的责任。现实生活中，不少家长全程监督陪伴写作业、为孩子报各种培训班。然而事实证明，控制型、包办型的教养方式是对孩子学习内驱力的极大伤害。面对升学目标选择、学习时间安排、兴趣爱好等问题，教师和家长可以给出建议，但不应喧宾夺主，要让孩子们在理性“做主”的过程中体会到主体价值，进而建立和强化自尊，懂得尊重和被尊重。

同时，要设计任务情境，让孩子体验到自主发展的价值感和成就感，发挥“关注”的力量。让孩子有自我展示的机会、能获得关注与积极反馈，这是激发和维持成就需求的重要因素。不论是在家庭中，还是在学校里，家长和老师要对孩子的积极行为细节保持敏感，通过创造积极反馈，让孩子拥有积极向上的成长体验，让孩子的成长与进步被看见、被关注。

教育实践表明，相较于外在督促，内驱力是更为持久的动力。因此，广大家长要通过激励和树立内在目标，帮助孩子建立学习与成长的主动性。当然，于孩子而言，成长为合格的社会主义建设者和接班人，还要从小筑牢理想之基、信念之塔，这就要求老师和家长帮助孩子扣好人生第一粒扣子。

呵护孩子的成长内驱力，帮助孩子发现更好的自己，成为更好的自己，家庭、学校、社会应一起努力！

（作者为北京师范大学第二附属中学党委副书记、副校长）

《 人民日报 》（ 2022年08月14日 05 版）

(责编：孙竞、何淼)