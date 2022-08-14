本报记者 徐驭尧

中午时分，孩子们又在图书室门口排起长队。南开大学研究生支教团成员李佳音打开图书室大门，孩子们争先恐后地冲了进去，他们跑到书架旁边，抓起自己喜欢的图书，坐下阅读起来。

午后高原的暖阳透过窗子照射在孩子们的脸上，看着这群孩子，李佳音的心里也升腾起一阵阵暖意。

这种温暖，就是她和其他四位同学从渤海之滨来到西藏拉萨达孜区中心小学支教的原因。从2015年开始，南开大学开始在这个海拔3700米、距离天津数千公里的地方设立支教点，7批共计35名支教队队员来此开展支教。

李佳音所在的图书室是达孜区中心小学的“南开书屋”。每到周六，几位支教老师就带着孩子们在这里读书。为充分照顾孩子们的阅读兴趣，队员们从社会募集资金，持续为书屋更新补充适合孩子阅读和学习的绘本图册。

涓涓溪流，汇聚成河。书籍一册册积累，各类援助项目也逐步改善——

“雪域津梦”成长类课程是南开大学支教团引以为豪的项目之一。2020年，服务于支教地的队员开始为孩子们开展心理辅导课程及讲座；2021年，队员们又把学校里的老师、社团引进达孜；2022年，支教队队员联络在藏工作的南开校友，并将他们拓展为讲师资源。

7年前，当第一批南开支教团的青年老师初来西藏，当地的孩子家长还抱着怀疑态度：“这群只待一年的小娃娃，能把咱家孩子教好吗？”

如今，家长们的顾虑已然消散，这群“娃娃老师”的教学态度、教学水平都十分令人满意。在学校教学质量测试中，班级成绩频频拔得头筹。“教学是基础，帮助孩子们拥抱美好未来，是我们努力的方向。”支教团成员董世尧说。

活动形式多、课程质量高，孩子们也深深喜欢这些大哥哥、大姐姐。由于达孜区实行县级合并办学，全区所有乡镇的适龄儿童都在达孜区中心小学就读。这意味着住校的孩子数量很多，支教团成员不但要当老师，还要照顾孩子们的生活起居。

帮助住校的孩子做好个人卫生，是支教团成员刘晓彤的日常工作。每到周末，孩子们集聚在宿舍楼前，老师们打好热水，逐一帮这些年幼的孩子洗头。刘晓彤一开始很不习惯，有点手足无措。但看到孩子们干干净净的样子，她也心生欢喜，渐渐熟悉并喜欢上了这份工作。

老师们的辛苦，孩子也看在眼里。卓玛央金看到老师给自己洗长发时很麻烦，于是趁着放假回家剪了一头短发。回到学校，老师问起，她说：“短发舒服，老师们也省事。”

对这些南开大学的学生来说，在西藏工作的经历也是个人成长的过程——他们不仅带领孩子们认识了更广阔的世界，也让自己对西部的理解更加深刻。

志向在现实的土壤中深深扎根，如今已是枝繁叶茂。南开支教团首批队员崔国煜，2017年毕业后再次回到西藏工作，扎根雪域，继续奉献。据介绍，7年间从这支队伍中走出去的毕业生，有九成依旧选择在基层、在西部工作，在国家需要的地方奉献青春力量。

《 人民日报 》（ 2022年08月14日 05 版）

(责编：杨光宇、白宇)