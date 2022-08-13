本报记者 金 晨

图为中外青年一同学习制作粤式点心。

主办方供图

“通过这几天的活动，我对大湾区有了更加深入和全面的了解，希望以后有机会留在这里发展。”就读于中山大学的澳门女孩廖嘉怡说。

由中国国际青年交流中心、中华青年精英项目主办的“创享大湾区——2022Z世代青年文化创客营”近日在广东省广州市开营。在为期一周的学习参访、文化体验和考察调研活动中，来自北京大学、清华大学、浙江大学、天津大学等高校的30余名中国青年代表携手20名国际留学生，深入走访大湾区城市，开启一场与众不同的岭南文化之旅。

活动期间，主办方邀请广州酒家的点心师傅现场教学，讲授广府饮茶文化。中外青年一起制作虾饺，烧卖等经典粤式点心，品味“食在广州第一家”的粤菜传承。“在我来到广州的那一刻，就觉得这里的广式味道很浓郁，大家讲粤语的感觉很亲切。”来自卢旺达的留学生艾笑说，希望能够通过本次活动，深入了解粤港澳大湾区的发展成就和精彩生活。

在广州市城市规划展览中心，通过现代科技的精细模拟，广州城市建设发展的脉络和足迹，立体而生动地展示在中外青年代表眼前——从珠江岸线的迁移，能知悉广州城廓渐扩、人口渐稠；从屋宇形制的变化，能看到南来北往、东西交融的时光痕迹；从四通八达的交通网络，能知道城市的格局，变得宽广。

在广州工美港国际数字创新中心，中外青年聆听众多优秀青创企业分享创新理念和创业历程，并就各自关心的行业和创业领域，进行了深入探讨和交流。就读于南京大学的香港学生黄翠珊说，大湾区的企业更关心年轻人的想法，愿意为年轻人提供成长的机会。“这让我看到了大湾区的创新活力，这种朝气蓬勃的氛围特别吸引我。”

“大湾区的魅力在于，青年在努力发展个人事业、追逐梦想时，积极回馈社会，将个人的‘小梦’融入大湾区、国家乃至世界发展的‘大梦’之中。”毕业于北京大学的香港青年梁彦婷目前在大湾区工作，同时致力于青年发展及公益活动。她说，希望未来能推动更多香港青年与社会各界的交流，发掘各行业青年人才，让他们为国家发展作出贡献。

中外青年还参访了以岭南“榕树”为建筑理念的广州K11、有着“世界上最大的南亚热带植物园”之称的华南国家植物园等地。活动同样邀请学术、文化、商业、社会各界嘉宾及导师，为学生分享有关大湾区发展、文化传承创新、未来青年机遇以及文明交流互鉴等多元议题，拓展中外青年视野，为他们提供观察世界的不同视角。

在新媒体传播领域专业导师的指导下，中外青年围绕粤港澳大湾区人文、科技、生态三个主题进行分小组沉浸式考察，以创意视频和青年报告的形式，呈现青年视角下新时代的中国故事以及对大湾区未来发展的思考。

“科技日新月异，随着世界创新浪潮的涌现，‘敢创’精神、创意思维极为重要。”作为“创享大湾区”项目发起人，新世界发展有限公司行政总裁、中华青年精英基金会主席郑志刚表示，希望通过活动深化年轻一代的交流，搭建对外沟通的桥梁，激发他们的创新创意，以他们的切身经历、心得体会为载体，向世界讲述生动的中国故事。

(责编：何淼、孙竞)