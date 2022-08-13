“我很喜欢滑行时风扑在脸上的感觉。”第一次穿上轮滑鞋，西藏自治区拉萨市海萨小学学生西热拉珍十分兴奋。带领这些孩子们一起玩轮滑的是中国滑冰协会培训办公室主任、短道速滑亚锦赛冠军张绍阳。作为“永远跟党走”志愿服务团体育志愿服务队的一员，近日，她和她的十多位伙伴，一起深入西藏拉萨、日喀则、昌都等地开展志愿服务，用体育丰富少年儿童的暑期生活。

体育运动让孩子们直呼“过瘾”

在拉萨市海萨小学，在昌都市卡诺区水上广场，在类乌齐县类乌齐镇第一小学，张绍阳带孩子们上了一堂堂生动的滑冰课。在人造冰毯上，半蹲、摆臂、蹬腿，几十个孩子虽然满脸稚气，做起动作来却有模有样，大家都跟着张教练练得热火朝天。随后，张绍阳又组织了轮滑小比赛。每一位参加培训的孩子都获得了志愿者们带来的与北京冬奥会相关的小礼物和证书。

12岁的白玛卓嘎一穿上滑冰鞋就乐得合不拢嘴。和她的同学们一样，白玛卓嘎从没滑过冰，她经常参加的体育活动是跳绳。虽然绝大多数孩子都是第一次接触滑冰，但他们的积极性和悟性令张绍阳印象深刻。“体力很好、乐于尝试。经过一个多小时的学习，大多数孩子都能掌握一些基本动作，对轮滑和滑冰产生了浓厚兴趣。”

“解锁”了新技能，孩子们对体育运动的兴致也提了起来。穿插跑动热身、轮滑、滑冰板体验等环节让孩子们直呼“过瘾”。此前，这些运动项目和器材他们很少见到，更别说亲身体验了。每到一站，滑冰课结束后，体育志愿服务队都会向当地学校捐赠运动服装、轮滑鞋、《滑冰技能等级标准》教材等。另外，志愿者们还给孩子们举办了足球、体育常识等培训。每堂课上，除了实操，中国滑冰协会青少大众发展办公室主任郄竣还会给孩子们介绍中国滑冰运动的发展史、北京冬奥会上中国代表团的表现、短道速滑和速度滑冰的区别等，并设置问答环节，考验学生对知识的掌握程度。

“此次西藏之行，我们会从教材、赛事、活动等方面将滑冰运动植根西藏。希望孩子们能够通过参与轮滑等活动，了解滑冰项目。”郄竣说。

种下体育运动的种子

日喀则市江孜县车仁乡小学，这里的孩子和城市里的孩子相比略显内向和拘谨。看着很多陌生面孔造访，学生们坐得笔直，双手整齐地放在课桌上。可一旦聊起体育，孩子们便打开了话匣子，叽叽喳喳说个不停。有的说自己喜欢看篮球，知道“姚明在NBA打球时穿11号球衣”；有的说经常踢足球，“射门的瞬间感觉自己就是全场最闪亮的星”；当问到“谁想体验体育摄影时”，几乎所有人都争先恐后地举起了手……

车仁乡小学校长顿珠告诉记者，平时孩子们很喜欢上体育课，但学校没有专职体育老师，接触到的体育项目十分有限。“志愿者的到来在孩子们心里种下了体育运动的种子，我们也一定会加倍呵护，让更多孩子快乐运动、健康成长。”

中国体育新闻工作者协会常务副秘书长陆克文说：“本次‘喜迎二十大 强国复兴有我’主题志愿服务活动由中宣部志愿服务促进中心、中国志愿服务联合会等单位联合主办，体育志愿活动是主题活动的一部分，我们走进学校、走进少年宫、走进社区，跟孩子们、老百姓互动，开展体育运动，弘扬体育文化，将爱好体育、参与体育的种子播种下去，让种子生根发芽。”

积极参与此次体育志愿服务队的中国滑冰协会，目前正在推广冰轮一体化发展，并打造短道速度轮滑培训和冰轮之星赛事。“这次我们也把短道速度轮滑带到西藏，让没有冰场的地方的孩子们通过轮滑，感受轮滑和滑冰的共同点，从而更好地过渡到冰上运动。”郄竣介绍，中国滑协正好借此次活动契机，推广“植根计划”。该计划2020年启动，包括人才植根，四季三栖体教融合赛事平台，精英科研体系以及科技、金融、产业体系四方面，旨在发挥行业体协专业作用，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，帮助青少年掌握滑冰技能、增强身体素质。

用中国滑冰协会主席李琰的话说，希望在全国各地用“植根计划”播撒爱与希望，传递北京冬奥精神，彰显体育育人的力量。

无论是在拉萨还是在昌都、日喀则，每次活动都是在炎炎的夏日进行，高原的烈日，丝毫不妨碍孩子们享受运动的乐趣。他们跑着、跳着、笑着、闹着，眼里闪着光，脸上写满期待。每当活动结束时，意犹未尽的孩子们还会将教练们团团围住，脸上挂着羞涩又明亮的笑容。

体育是一扇窗，它可以为高原的孩子打开更宽广的世界。（记者 王 东）

(责编：何淼、孙竞)