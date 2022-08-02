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北京市教委：暑假期间做好霍乱、猴痘等传染病防范工作

2022年08月02日17:43 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月2日电 记者今天从北京市教委获悉，近日，国内外先后出现霍乱、猴痘等传染病发病情况，为保障师生的身体健康，北京市教委发布了《关于做好暑假期间传染病防范工作的通知》（下称《通知》），部署开展暑期霍乱、猴痘等传染病防范工作。

北京市教委指出，进入暑期，诺如等急性肠道传染病也进入高发期。霍乱、猴痘等传染病，具有易感染、发病急、传播快、波及面广等特点，一旦暴发，不仅严重危害师生的身心健康，也将直接影响到学校正常的教育教学秩序。

《通知》要求，各区、各校要从以下三个方面抓严抓实，切实保障师生的身体健康，为孩子们平安健康度过暑假保驾护航——

第一，提高认识，加强领导。各区、各校要坚持对师生健康高度负责的态度，深刻认识传染病疫情的严重影响，切实加大对传染病防治工作的领导力度，严格按照《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国食品卫生法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，积极开展传染病防控工作，及时采取有力措施，抓好各项防控措施的落实。

第二，防范疫情, 加强监督。环境卫生是预防传染病工作的关键点。各区、各校要积极组织师生开展爱国卫生运动，优化校园卫生环境，特别是对宿舍、食堂、卫生间、浴室、电梯间等重点场所，以及教学楼、图书馆等人员密集场所，要及时清扫、消毒、清除垃圾污物。同时，也要进一步加强水源保护，严格水源管理和消毒，确保安全供水。学生返校前，要对校园环境认真做好清洁、消杀等工作。

各区教委要进一步加强对辖区内中小学疫情防控工作的指导，开展传染病的综合监测及其信息报送工作。各高校在属地疾控部门的指导下，还需建立应急处置预案和工作机制，切实做到对突发传染病“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”。

第三，积极引导，加强宣传。各区、各校要积极开展多种形式的健康教育和防范传染病的正面宣传，大力普及传染病防治知识，避免产生恐慌，教育引导师生不断加强自我防范意识，提高自我防病能力，在居家、外出期间，要养成“洗净手、喝开水、吃熟食、用公筷”等良好个人卫生习惯。（李依环、实习生袁蓓蕾）

(责编：李依环、熊旭)

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