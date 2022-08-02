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“中小学教师数字化能力与科学素养提升计划”捐赠签约仪式在京举行

2022年08月02日14:02 | 来源：教育部网站
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原标题：“中小学教师数字化能力与科学素养提升计划” 捐赠签约仪式在京举行

7月27日，中国教师发展基金会与新东方教育科技集团“中小学教师数字化能力与科学素养提升计划”捐赠签约仪式在京举行，双方达成战略合作，携手为建设新时代基础教育教师队伍倾注力量。教育部党组成员、副部长郑富芝出席签约仪式并讲话。

郑富芝指出，21世纪是数字化时代，提升数字化能力和科学素养非常重要,教育数字化，教师首先要有数字化能力。开展“中小学教师数字化能力与科学素养提升计划”，是落实“国家教育数字化战略行动”的一项重要举措,是助力“新时代基础教育强师计划”的一项具体行动，是利用社会教学资源投入教育慈善的一次有益尝试。教育需要方方面面的支持，项目通过利用已开发的数字教学资源支持教育公益事业，打造了政府、企业和基金会合作支持教育发展的新模式，值得认真探索和总结。期望在项目实施中，更加注重顶层设计、注重培训质量、注重项目管理，努力把项目打造成新的品牌。

据了解，新东方教育科技集团计划持续3年向中国教师发展基金会捐赠共计1亿元的现金及物资，资助“中小学教师数字化能力与科学素养提升计划”的开展。该计划拟面向160个国家乡村振兴重点帮扶县，积极为新时代基础教育教师队伍建设提供有益补充。

新东方教育科技集团董事长俞敏洪，教育部教师工作司、中国教师发展基金会、中国教育发展基金会有关负责同志出席签约仪式。

(责编：李依环、熊旭)

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