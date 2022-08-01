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2022“学习杯”中华经典诵读工程全国总展示在京举办

2022年08月01日09:47 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月1日电 （记者何淼）由韬奋基金会、中国儿童文学研究会等单位联合主办的第八届“未来精英”中国少年儿童创意阅读季暨2022年度“学习杯”中华经典诵读工程全国总展示日前在京举办。韬奋基金会理事长聂震宁、中国儿童文学研究会会长庄正华出席活动并致辞。

图为活动颁奖典礼现场。

本次活动致力于传承和弘扬中华优秀传统文化，努力推进全民阅读和全民诵读，积极向社会传播正能量，同时根据学生年龄特点，有机结合“阅”+“读”，通过经典诵读、阅读演绎、阅读思考、阅读演讲与创作等形式为广大少年儿童与家长搭建阅读平台，帮助孩子树立积极正确的价值观与世界观，在阅读中养成思考和探索的习惯。

聂震宁指出，目前我国的全民阅读正在进入新的境界，一个爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围正在全社会加快形成。希望所有小精英们能继续热爱阅读，通过提高自身阅读力从而提升学习力。成为一个知书达理、德才兼备、全面发展的未来精英。

庄正华表示，从小开始培养孩子的阅读兴趣与阅读能力非常重要，希望小朋友们能以“未来精英”为起点，戒骄戒躁，永远做一个爱读书、爱学习的人，长大后做一个建设国家的栋梁之才。

图为参赛小选手进行展示。

“未来精英”中国少年儿童创意阅读季作为全民阅读活动的倡导者和实践者，在八年的历程中，获得无数选手与家长的喜欢与认同，得益于活动中层层递进、科学专业的环节设计，更离不开青少年阅读与语言艺术领域的领军人物、学者专家的严格把关及相关组织单位的支持。

据了解，本次活动历经地区初选、复选、地区总展示的层层选拔，最终近500名选手成功晋级全国总展示。小选手们经过激烈角逐产生了各组别本年度全国冠、亚、季军，分别获颁金阅奖、银阅奖和铜阅奖。

(责编：何淼、熊旭)

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