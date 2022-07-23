新华社石家庄7月21日电（记者冯维健、李昊泽）河北省石家庄市、福建省福州市等地推出小学生暑假免费托管服务受关注，托管服务怎样开展？对此，记者进行了走访。

让暑假有意义 也有意思

走进石家庄市红星小学君苑校区，轻快的乐曲伴着孩子们的欢笑传入耳畔。教室内美术老师正指导学生制作珠编手工，办公室里几位老师在准备活动资料。

今年暑假，石家庄在市内五区选取25所试点学校开展小学生暑假免费托管，服务对象以家庭看护确有困难的小学生为主，共提供约一万个学位，家长可根据需要选择距离较近的托管学校。

托管服务合理提供教室、图书馆、运动场馆等各类设施。在做好看护的同时，提供集体游戏、文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导服务，帮助学生培养兴趣、开阔视野。

红星小学党支部副书记魏利涛称，暑假期间，学生自主选择、走班管理。学校设置了“4+n”动态化服务内容，“4”是作业辅导、书法、阅读、体育等常规项目，“n”包括泥塑、绘画、观影、舞蹈等自选项目。

学生在石家庄市红星小学君苑校区暑托班学习珠编。新华社记者 冯维健 摄

“依托暑假托管开展的教育活动，重点不在‘教’，而在‘育’。”魏利涛说，不能只进行简单看护，更不能利用暑期组织学科培训和集体授课。

在福建省福州市，社区公益暑托班同样精彩纷呈。防溺水演练、诵读经典、趣味手工，各种活动在托管安排中都有体现。

“社区聘请专业厨师设立爱心食堂，保障孩子暑期饮食安全。”福州市鼓楼区军门社区托管负责人王铭强说，暑期托管的意义不只是生活照料、作业辅导，更是陪伴和精神关怀。

多名基层教育工作者表示，无论是学校免费托管，还是社区公益托管，课程“菜单”都应在模式、内容、质量上精心谋划，主动聚焦学生和家长需求，让暑假有意义同时有意思。

让托管有秩序 更有温度

严格落实疫情防控要求，入校测温，每天晨午检……“虽是暑假，但管理要严格。”石家庄市八一小学副校长李文说，学校尊重学生暑假探亲、旅游等需求，但学生中途离校需带班领导确认，并由教师送到门口和家长交接。

托管服务有管理秩序，也有关爱温度。中学桌椅普遍较高，石家庄市第41中学北校区针对小学生的身高特点，选择了一批可升降桌椅，根据来此托管的儿童生长发育情况“定制”桌椅高度。

今年暑假，在山西洪洞县就读的薛淏予被父母送到了石家庄的外婆家。当接到薛淏予的托管申请时，当地同样也为他提供免费托管。

学生在石家庄市桥西区城角街小学暑托班体验传统游戏。新华社记者 冯维健 摄

“暑期托管要有规划，更要对学生口味。”石家庄市桥西区城角街小学党支部副书记贾文静说，在托管试点一周后，学校向学生主动征求意见，调整活动内容，开辟新的活动场地，加入民族传统游戏项目等。

福建省总工会职工陈一洲说：“工会连续三年开办暑托班，教室就在办公楼内，每天上班时把女儿带上，出入大楼有保安询问登记，不用担心孩子乱跑，安全有保障。”

让教师有休息 更有成长

各类暑托班周到细致的托管服务背后，是无数教育工作者的付出。对教师来说，暑假有了休息机会，也能自主安排时间为新学期“充电”。

贾文静称，教师参与暑期托管服务完全通过网上自愿报名，报名时可以自主选择时间段和能够承担的服务内容，学校根据教师要求，综合安排值班表，教师还可根据需要自主换班。

在石家庄市红星小学，前两节托管教师完成服务即可离校，后两节教师根据交接时间提前15分钟到岗。下午另外两组教师以同样方式值班，避免往返造成负担。通过人性化管理，保证教师在暑期托管期间既工作好，又能休息好。

“一周值两天班，每天两节课。”红星小学教师王菲菲说，“托管期间保持了跟学生的互动，对自己也是一种成长。”

石家庄市桥西区总工会开办职工子女暑托班，作为学校托管的补充。（受访者供图）

福建省总工会社会联络部部长王德红称，暑托班形式多样，工会自行单独举办、联合企事业单位举办、购买社会组织服务等都是对学校教育的有益补充，能使教师得到放松。

今年石家庄市开展的暑假托管服务按照公益普惠性原则进行，对志愿参与的教师发放补助，并将志愿服务表现作为评先评优的参考，努力保障值班教师权益，促进暑假托管良性循环。

(责编：孙竞、郝孟佳)